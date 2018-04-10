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Новый Renault Logan: первые подробности
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Новый Renault Logan: первые подробности 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Смена поколений "народного" семейства Logan должна произойти в 2020 году, и, судя по всему, его ждут серьезные изменения по инженерной части: в распоряжении "Логана" появится новая платформа, что позволит обновить и моторную гамму. Правда, новая архитектура будет положена модели не для всех рынков.
В третьем поколении семейство Logan переедет с нынешней платформы B0 на новую архитектуру, сообщает "Авторевю" со ссылкой на французское издание L'argus. Речь идет о модульной платформе CMF-B, на которой будет выпускаться и следующее поколение хэтчбека Renault Clio.
Смена платформы объясняется вступлением в силу норм Евро-6 и жесткими европейскими требованиями безопасности: "Логан" получит ряд активных ассистентов безопасности вроде системы автоматического торможения. Архитектура CMF-B как раз и позволит внедрить современную электронику, а заодно — и обновить моторную гамму: по предварительным данным, в следующем поколении "Логан" получит 1,3-литровый турбомотор TCe, также в списке двигателей окажется 1,5-литровый дизель dCi.
Однако есть один важный нюанс: продвинутый вариант архитектуры CMF-B получат только европейские "Логаны", которые будут выпускаться под брендом Dacia. На остальных рынках, где европейские стандарты силы не имеют (а это Индия, Южная Америка и Россия) будет продаваться вариант на базе упрощенной архитектуры CMF, которая конструктивно практически не будет отличаться от прежней B0.
Такой подход Renault уже использовал при запуске на глобальный рынок кроссовера Captur. В Европе эта модель создана на базе хэтчбека Clio, а в России — на базе более дешевого Duster (и само название модели у нас пишется через K). То есть дизайн у моделей — одинаковый, а вот платформы — разные.
Более того, ожидается, что аналогичным способом на рынок будет выведена новая модель кроссовера класса С, которую обещают показать на Московском автосалоне в конце лета.
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