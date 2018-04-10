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Новый Chevrolet Camaro: мотор от Cadillac XT4 не дали!
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Новый Chevrolet Camaro: мотор от Cadillac XT4 не дали! 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Помните, как два года назад на автосалоне в Чикаго показали Chevrolet Camaro ZL1 — самый злой из всех, да ещё и ставший первым автомобилем марки с 10-ступенчатым «автоматом»? Так вот, хорошая новость: теперь версия с этой коробкой стала дешевле и доступна на Camaro SS — тоже не самой дешёвой, но всё же.
Интересно, что именно с этой автоматической коробкой машина показала рекордное время в своём классе на Северной петле Нюрбургринга. Более того, именно эту АКП начали распространять по модельной линейке «сверху вниз», а не наоборот — первыми её преимущества ощутили наиболее преданные из фанатов марки. На Camaro SS агрегат идёт в пару к 6,2-литровому мотору V8 (знаменитый small-block), который развивает ад 617 Нм тяги, при этом, как следует из аббревиатуры — 10L80, коробка и вовсе может переварить входной момент до 800 Нм!
Кроме того, появилась и версия Turbo 1LE, но это лишь название — в линейке 2018 модельного года у Camaro и так было исполнение с 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем — родственником того, который ставили на Opel Astra OPC (Astra прошлого поколения) в России. И этот агрегат линейки LTG вовсе не тот новейший мотор LSY, который получил Cadillac XT4. Впрочем спецификации на LSY пока нет — а вдруг окажется, что это — то же самое, только с системой отключения двух цилиндров?..
Напомним, что у России Chevrolet Camaro как раз и продаётся с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, только мощность его в отличие от «американской» версии уменьшена с 275 до 238 л.с. Пока машину можно взять за 3 миллиона рублей. При том, что в Америке она идёт за 26 000 долларов. Умножим на «старый курс», получим — 780 000 рублей. Вот и остаётся только что вспоминать про прежние курсы…
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