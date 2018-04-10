Умельцы установили на УАЗ «буханку» коробку-автомат и японский двигатель

Уже известно достаточно много переделок на базе «буханки». В основном все они делались под конкретного пользователя и конкретный род занятий. Но вот чтоб такое, то это конечно же впервые.

Дело в том, что один очень большой любитель активного отдыха решил заиметь по настоящему комфортный и легко управляемый автомобиль для охоты.

После современного автомобиля в городе, пересаживаться на трехпедальный как-то не комильфо… Тут то и пришла идея преобразить удобную по всем основным параметрам «буханку».

Начать решили с коробки. Автоматическая коробка заводского исполнения пока не производится для таких УАЗов . Решили поставить японскую от Nissan Elgrand . А мотор в пару коробке установили от Nissan Atlas (QD32).

С мотором пришлось «подшаманить» — не хватало места, вот и подвинули агрегат вперед. На охлаждение поставили родной УАЗовский радиатор (японский маловат). Много ушло времени на отладку. Ведь коробка очень «навороченная» и напичканная электроникой.

В общей сложности исходя из примененных доработок, автомобиль запросто потянет по цене как два обычных УАЗика. Но оно того конечно стоит.