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Умельцы установили на УАЗ «буханку» коробку-автомат и японский двигатель
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Умельцы установили на УАЗ «буханку» коробку-автомат и японский двигатель 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже известно достаточно много переделок на базе «буханки». В основном все они делались под конкретного пользователя и конкретный род занятий. Но вот чтоб такое, то это конечно же впервые.
Дело в том, что один очень большой любитель активного отдыха решил заиметь по настоящему комфортный и легко управляемый автомобиль для охоты.
После современного автомобиля в городе, пересаживаться на трехпедальный как-то не комильфо… Тут то и пришла идея преобразить удобную по всем основным параметрам «буханку».
Начать решили с коробки. Автоматическая коробка заводского исполнения пока не производится для таких УАЗов. Решили поставить японскую от Nissan Elgrand. А мотор в пару коробке установили от Nissan Atlas (QD32).
С мотором пришлось «подшаманить» — не хватало места, вот и подвинули агрегат вперед. На охлаждение поставили родной УАЗовский радиатор (японский маловат). Много ушло времени на отладку. Ведь коробка очень «навороченная» и напичканная электроникой.
В общей сложности исходя из примененных доработок, автомобиль запросто потянет по цене как два обычных УАЗика. Но оно того конечно стоит.
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