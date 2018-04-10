Ford представил Focus четвертого поколени

Компания Ford представила Focus нового поколения. Модель получила совершенно новый дизайн и впервые доступна во «вседорожной» версии Active и роскошной Vignale.

Новый Ford Focus стал первой моделью марки, построенной на платформе C2. Она отличается увеличенной на 20 процентов жесткостью на кручение, уменьшенной шумо-, вибронагруженностью и изолированным задним подрамником с независимой подвеской. Для соединения узлов используются резиновые втулки, жесткость которых меняется в зависимости от направления приложенного усилия и его величины.

Колесная база хэтчбека по сравнению с предшественником выросла на 53 миллиметра, а масса машины уменьшилась на 88 килограммов.

Линейка двигателей новинки состоит из бензиновых турбомоторов семейства EcoBoost и дизелей EcoBlue. Трехцилиндровые агрегаты объемом 1,0 и 1,5 литра оснащены системой отключения части цилиндров и предлагаются в различных степенях форсировки: 85, 100 и 125 сил для литрового, 150 и 182 силы для 1,5-литрового мотора.

Дизельные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра могут выдавать 95, 125 и 150 лошадиных сил соответственно. Сочетаться моторы могут с шестиступенчатой механической трансмиссией или новым восьмидиапазонным «автоматом» с функцией адаптивного переключения передач и поворотной шайбой.

В оснащение Ford Focus нового поколения войдут активные аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, адаптивные амортизаторы по кругу, система переключения режимов движения, адаптивная головная оптика с функцией предиктивной настройки яркости и формы светового пучка, проекционный дисплей, активный круиз контроль с функцией полной остановки и распознания дорожных знаков, а также система помощи при активном маневрировании.

Также новинке положена мультимедийная система Sync 3 с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto, аудиосистема Bang & Olufsen c десятью динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов.

Помимо этого, Ford Focus оснащается активным ассистентом парковки второго поколения, системой предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов и велосипедистов, камерой заднего вида, системой поставарийного торможения, а также предупреждения о движении против потока (будет работать только в Германии, Австрии и Швейцарии).

Новый Ford Focus будет предложен в версии Trend, Titanium, «спортивной» ST-Line, Active и топовой Vignale, который будут отличаться деталями экстерьера: в частности, отделкой рейлингов, решеткой радиатора и аэродинамическими элементами кузова.

Собирать Ford Focus четвертого поколения будут на немецком заводе марке в городе Зарлуи.