Китайский автобренд Wey представит на пекинском мотор-шоу электрокроссовер нового поколения

Согласно имеющейся информации, на мотор-шоу в Пекине состоится презентация концепт-модели электрокроссовера от Wey.

Из доступной информации про автоновинку имеется только то, что обсуждаемая автомодель оснащена наивысшей степенью автономности (автопилотом пятого уровня). Машина также имеет в арсенале трехмерную голографическую визуализацию.

Это пока что пожалуй и все, что есть из технических данных на эту автомодель.

В остальном лишь только догадки автоэкспертов. В частности, они считают, что кроссоверы от Wey скорее всего не будут особо габаритными.

В общем не известно по сути пока что ничего. Даже примерного названия автоновинки не удалось узнать. Видимо это останется тайной до самой презентации 25.04.2018 года.

Как считают автоэксперты у автокомпании Wey большой потенциал. Ведь стартовав в 2017 году, автокомпания уже реализовала 86427 автомобилей. И это за каких-нибудь полгода!