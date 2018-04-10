Автоваз выпустил партию нового бюджетного хэтчбека XRAY

Автоваз готовит для российских автолюбителей очередную новинку — недорогую комплектацию хэтчбека XRAY всего за полмиллиона рублей.

По данным сообщества RCI News, автоконцерн уже успел выпустить первые автомобили бюджетной конфигурации. Новенький XRAY снабдили штампованными дисками 15-го диаметра, а также неокрашенные в цвет кузова боковые зеркала и ручки дверей.

Стоимость модели удешевили за счет отсутствия электрических стеклоподъемников, наличии всего одной подушки безопасности, аудиоподготовки, электростеклоподъемников в передних дверях, усилителя руля, ABS, ESP, противобуксовочной системы и системы помощи при начале движения на подъеме.

Автомобиль снабдили 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач, пишет издание «За рулем».

Автоэксперты считают, что в таком бюджетном исполнении псевдокроссовер обойдется бедующим владельцам в районе 500-600 тысяч рублей.

Дата выхода и цена комплектации пока не называются. Отметим, что на данный момент комплектация Optima продается примерно за 614 900 рублей.