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Автоваз выпустил партию нового бюджетного хэтчбека XRAY
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Автоваз выпустил партию нового бюджетного хэтчбека XRAY 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Автоваз готовит для российских автолюбителей очередную новинку — недорогую комплектацию хэтчбека XRAY всего за полмиллиона рублей.
По данным сообщества RCI News, автоконцерн уже успел выпустить первые автомобили бюджетной конфигурации. Новенький XRAY снабдили штампованными дисками 15-го диаметра, а также неокрашенные в цвет кузова боковые зеркала и ручки дверей.
Стоимость модели удешевили за счет отсутствия электрических стеклоподъемников, наличии всего одной подушки безопасности, аудиоподготовки, электростеклоподъемников в передних дверях, усилителя руля, ABS, ESP, противобуксовочной системы и системы помощи при начале движения на подъеме.
Автомобиль снабдили 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач, пишет издание «За рулем».
Автоэксперты считают, что в таком бюджетном исполнении псевдокроссовер обойдется бедующим владельцам в районе 500-600 тысяч рублей.
Дата выхода и цена комплектации пока не называются. Отметим, что на данный момент комплектация Optima продается примерно за 614 900 рублей.
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