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Infiniti отказывается от заднеприводной платформы
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Infiniti отказывается от заднеприводной платформы 

Auto.Today 28 минут назад
Фото: Auto.Today
Японский производитель не планирует в предстоящих моделях использовать заднеприводную платформу. Говоря с GoAuto, вице-президент Infiniti Франсуа Бэнсон рассказал, что в будущем компания реализует замену для Q50, Q60 и Q70 с помощью новой электрифицированной полноприводной платформы. Также представитель подчеркнул, что все транспортные средства, выпущенные после 2021 года, будут иметь аналогичную основу.
Приоритетным заданием для Infiniti является вовсе не выпуск совершенно новых автомобилей, а обновление уже существующей линейки. Поэтому прежде чем расширить ряд предлагаемых моделей, компания позаботиться уже о существующих машинах. Платформа Nissan FM, используемая Q50, Q60 и Q70, существует с 2001 года и поэтому просто не может быть обновлена и вскоре «освободит» место для совершенно другой базы. Отмечается, первый седан Infiniti, который должен заменить последнее поколение — новый Q70. Автомобиль присутствует на рынке с 2010 года и уже через несколько лет получит существенное обновление.
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