Infiniti отказывается от заднеприводной платформы

Японский производитель не планирует в предстоящих моделях использовать заднеприводную платформу. Говоря с GoAuto, вице-президент Infiniti Франсуа Бэнсон рассказал, что в будущем компания реализует замену для Q50, Q60 и Q70 с помощью новой электрифицированной полноприводной платформы. Также представитель подчеркнул, что все транспортные средства, выпущенные после 2021 года, будут иметь аналогичную основу.