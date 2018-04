Выходя из здания с ключом в руках, поймал себя на том, что напеваю битловскую Back in the USSR. Нет, сама по себе машина никаких советских ассоциаций не вызывает, но история FAW — крупнейшего на сегодняшний день автоконцерна Китая — тесно связана с Советским союзом. В 1953 году специалисты нашего ЗИС (он же позднее ЗИЛ ) активно — опытом и оборудованием — помогали товарищам- коммунистам создавать первый на тот момент автомобильный завод в Китае, отсюда и название, зашифрованное в аббревиатуре FAW (First Automobile Works — Первый автомобильный завод, — прим. автора). Нынешний FAW можно смело назвать правнуком советского автопрома, который между тем сильно перегнал своего прадеда в развитии и сейчас нацелен завоевать расположение российских потребителей.