Тест-драйв Besturn x80 от FAW — большое видится вблизи

Впервые я увидел кроссовер Besturn x80 от компании FAW весной прошлого года в Москве, на презентации, приуроченной к старту российских продаж автомобиля. Познакомились поближе мы только сейчас.

Выходя из здания с ключом в руках, поймал себя на том, что напеваю битловскую Back in the USSR. Нет, сама по себе машина никаких советских ассоциаций не вызывает, но история FAW — крупнейшего на сегодняшний день автоконцерна Китая — тесно связана с Советским союзом. В 1953 году специалисты нашего ЗИС (он же позднее ЗИЛ ) активно — опытом и оборудованием — помогали товарищам- коммунистам создавать первый на тот момент автомобильный завод в Китае, отсюда и название, зашифрованное в аббревиатуре FAW (First Automobile Works — Первый автомобильный завод, — прим. автора). Нынешний FAW можно смело назвать правнуком советского автопрома, который между тем сильно перегнал своего прадеда в развитии и сейчас нацелен завоевать расположение российских потребителей.

По данным «Автостата», в целом количество проданных у нас китайских легковых автомобилей увеличивается (в 2017 году — более 32 тысяч машин), но их доля в общей массе иномарок на отечественном рынке пока не достигла и полутора процентов. Мы знаем, например, что практически вся электроника сейчас делается в Китае, в том числе продукция очень высокого качества, однако привычка доверять китайским автопроизводителям в нас еще не укоренилась.

Кроссовер Besturn x80 неплохо справляется со стереотипами о пресловутом китайском качестве. Нужно только забыть о том, что «большое видится на расстоянии», и подойти к этому весьма крупному (длина 4586 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1695 мм) автомобилю поближе.

На улице я сразу замечаю Besturn x80. И дело не только в размерах. Индивидуальные детали экстерьера, например, X-образная задняя стойка и эффектные колесные арки, однозначно выделяют его из числа припаркованных автомобилей. Претензий к дизайну у меня нет, кроссовер выглядит стильно и актуально на фоне модернового городского пейзажа. Гармонично смотрятся 17-дюймовые литые диски.

Удачно в общий дизайн вписаны передние и задние фонари. Что касается их функциональных задач, здесь тоже все красиво. У меня была возможность протестировать свет в городе, когда я полтора часа накручивал спидометр по центру и потом еще дольше прорывался через пробки в свой «спальник» в Бирюлево. А также на трассе, когда с семи вечера гнал около пяти часов по трассе М-2 до Тулы. В обоих случаях я получил именно то, на что рассчитывал. Диодные ходовые огни хорошо видны днем и позволяют оставаться заметным в потоке. Линзованные лампы ближнего света отлично освещают дорогу в темное время суток. Дальний свет отрабатывает как надо на неосвещенной трассе и помогает заблаговременно замечать опасности на пути.

Toyota и Volkswagen. Собирается Besturn x80 в Калининграде на мощностях «Автотора» (один из крупнейших в России контрактных производителей автомобилей международных брендов, — прим. автора), поэтому качество сборки кроссовера — высокое. Заметно, что все элементы прочно собраны и аккуратно подогнаны, зазоры между кузовными деталями — ровные. Красят кузова Besturn x80, как я выяснил уже позже, на одном заводе с Audi Q5. У корпорации FAW есть совместные предприятия с западными производителями, где, помимо Audi, выпускаются также автомобили General Motors, Mazda

Я не отказал себе в том, чтобы с усилием надавить и постучать по внешней стороне различных элементов кузова — производитель явно не экономил на толщине металла. Также порадовала полная антикоррозийная обработка кузова, что является большим плюсом для российского климата.

2-литровый двигатель Besturn x80 позаимствован у Mazda и выдает честные 142 л.с. и 186 Н·м. Динамикой спорткара автомобиль похвастаться не может, но для городских условий мощности более чем достаточно. «Кушает» кроссовер 92-ой бензин, что в сочетании с низким расходом (10 литров по городу, 8 литров по трассе на каждые 100 километров пути) может приятно экономить семейный бюджет.

Вместе с движком работает японский шестиступенчатый «автомат» Aisin. Что в городе, что на дальних дистанциях моей логики он не нарушал, переключался мягко, без провисаний. Наличие ручного режима позволяло компенсировать недостаток мощности при маневрах на трассе. «Коробка» этого производителя ставится на многие европейские машины и, если честно, за рулем Besturn x80 периодически забываешь, что управляешь китайским автомобилем. Количество в нем агрегатов из Европы, и правда, заставляет задуматься, а китаец ли это?

Пока я задаюсь вопросами происхождения кроссовера, он продолжает вести меня уверенно, без рывков набирает скорость, плавно входит в повороты и моментально откликается на педаль тормоза. Тормоза, кстати, меня сильно порадовали, очень цепкие.

У Besturn x80 независимая подвеска с тонкими настройками шасси — многорычажка на задних колесах и двухрычажка на передних. Шасси и задняя многорычажка от Мазды 6 предыдущего поколения. Привод у Besturn x80 только передний. Однако это в некоторой степени компенсируется дорожным просветом в 190 мм. Качественная подвеска вкупе с большим клиренсом помогают в различных ситуациях. Во-первых, когда я парковался у дома, меня вообще не беспокоили высокие бордюры, на которые обычно приходилось обращать внимание. Во-вторых, я довольно мягко проезжал «лежачих полицейских», учитывая их количество на дорогах, это важно. В-третьих, комфортно себя чувствовал как на асфальте, так и на грунтовом покрытии, хорошо проходил умеренное загородное бездорожье, колеи и ухабы.

Салон автомобиля особо не впечатлил дизайном, но с точки зрения функциональности и удобства я его оценил. Внутри много места. И передние, и задние сидения — комфортные, с удобным профилем и довольно длинными нижними подушками. У кресла водителя есть боковая поддержка и регулировка поясного отдела, это очень выручает при дальних поездках, устаешь гораздо меньше.

Руль отличается удобным хватом, отделан кожей и регулируется в двух плоскостях, так что я смог подогнать его под свою комплекцию и рост. На руле размещено управление бортовым компьютером и мультимедийной системой, с шестью динамиками. Возможности мультимедийной системы стандартны для современных авто: радио, CD, USB, а при включении задней передачи на её монохромном дисплее визуализируется работа парктроников. За вполне разумные деньги у дилера можно дополнительно установить головное устройство с камерой, навигацией и 10-дюймовым дисплеем, которое умеет воспроизводить видео и аудио в различных форматах, выводить функционал смартфона на экран, запускать навигацию с поддержкой пробок, подключаться к другим устройствам через USB-порт.

По моим ощущениям, на заднем ряду спокойно может поместиться три человека. Проверил на себе — даже при росте в 180 см за водительским креслом, отрегулированным под такой же рост, чувствуешь себя вполне свободно, коленями в спинку не упираешься. Статус «семейного автомобиля» подтверждает не только просторный салон, но и предусмотренные крепления для детского кресла.

Регулирования наклона у задних сидений нет. Зато их можно сложить, образовав ровную поверхность и увеличив без того объемный багажник на 398 литров. Использовать его можно по-разному — загрузить велосипедами и лыжами или даже переночевать в нем в случае вылазки на природу. Отдельно отмечу удобную высоту погрузки багажника, без проблем можно возить, например, стройматериалы. Под полом багажника лежит полноразмерная запаска, а не докатка.

И спереди, и сзади достаточно мест для хранения различных мелочей, размер подстаканников позволяет разместить в них стандартную бумажную чашку кофе без негативных последствий для салона и одежды. Шумоизоляция у Besturn x80 средняя — движок и дорогу при езде я слышал, но уровень громкости не напрягал.

В части безопасности стоит сказать, что при проведении испытаний на пассивную безопасность по методике C-NCAP автомобиль получил 5 звезд. В России он прошел все необходимые сертификационные испытания и оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС.

По информации официальных дилеров FAW, продажи данной модели в январе-феврале этого года выросли в 2 раза по сравнению с ноябрем-декабрем 2017 года. Очевидно, что интерес потребителей растет и это не удивляет. Кроссовер имеет приятный дизайн и высокое качество сборки. Из очевидных минусов, только маломощный двигатель.

В России автомобиль представлен пока в единственной, но весьма богатой комплектации, стоимость составляет 999 000 рублей. За эти деньги Besturn x80 уже оборудован кондиционером, обогревом сидений, электрозеркалами, люком, парктроником и датчиками давления в шинах. Если задуматься, за такие деньги и в такой комплектации альтернативы Besturn x80 на нашем рынке практически нет. Китайский коллега Chery Tiggo 5 уступает по ряду характеристик и при этом несколько дороже. Европейцы в свою очередь сильно дороже.

Для FAW’a Besturn x80 стал первым кроссовером на российском рынке. До этого он несколько лет откатался в Китае и получил репутацию качественного автомобиля. Похоже, в России его ожидает та же история.

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