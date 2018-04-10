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Alfa Romeo сообщила о разработке гибридного купе Giulia
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Alfa Romeo сообщила о разработке гибридного купе Giulia 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Ссылаясь на неназванные источники, Autocar утверждает, что итальянский производитель разрабатывает сразу две модели Giulia. Первая из которых будет использовать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 345 лошадиных сил, а вторая — гибридную силовую установку, включающую 2,9-литровый агрегат V6 c системой рекуперации энергии. Совокупная отдача последней составит порядка 641 лошадиной силы.
В любом случае, указанные показатели мощности позволят новой Alfa Romeo Giulia превзойти своих основных конкурентов: BMW M4, Audi RS5 и Mercedes-AMG C63 S Coupe. По предварительным данным, автомобиль прибудет на мировые рынки до конца нынешнего года и получил название Sprint или GTV (официально не подтверждено). Новая двухдверная модель Giulia от итальянской марки будет основана на седане и получит видимые изменения в виде пересмотренной линии крыши и обновленного заднего и переднего бамперов, что позволят автомобилю значительно отличаться от предшественника. Прикрепленные рендерные изображения дают приблизительное представление о том, как может выглядеть предстоящее транспортное средство.
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