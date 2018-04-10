Alfa Romeo сообщила о разработке гибридного купе Giulia

Ссылаясь на неназванные источники, Autocar утверждает, что итальянский производитель разрабатывает сразу две модели Giulia. Первая из которых будет использовать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 345 лошадиных сил, а вторая — гибридную силовую установку, включающую 2,9-литровый агрегат V6 c системой рекуперации энергии. Совокупная отдача последней составит порядка 641 лошадиной силы.