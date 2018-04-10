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Фотошпионы заглянули в салон нового Changan CS35
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Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Changan CS35 нового поколения 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Пока китайский автопроизводитель Changan готовит к дебюту паркетник CS35 свежего поколения, папарацци смогли сфотографировать салон новинки.
car.ru
Напомним, что дизайн внешнего вида модели был рассекречен еще в прошлом месяце.
Глядя на представленные изображения можно увидеть, что в интерьере нового Changan CS35 появилась модернизированная передняя панель, другое рулевое колесо и доработанная центральная консоль. Плюс к этому, кроссовер оснастили электронным ручным тормозом.
car.ru
Экстерьер кросса значительно отличаться от предшественника: измененная головная оптика, другая радиаторная решетка, новый бампер с двумя воздухозаборниками и объединенные задние фонари.
car.ru
Габариты автомобиля существенно увеличились. Так, в длину кроссовер вырос на 175 мм и достигает 4 335 мм, показатели ширины стали больше на 15 мм (1 825 мм), высота осталась прежней 1 660 мм, а колесная база прибавила 40 мм (2 600 мм).
В подкапотном пространстве нового паркетника установят 1,6-литровый силовой агрегат, производительность которого 117 л.с. Сочетаться с ним будет автоматическая коробка передач на 6 ступеней или 6-скоростная механика. Привод, как и раньше, лишь передний.
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