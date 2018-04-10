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Ferrari SUV вынужден соперничать с Lambo Urus ещё не родившись
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Ferrari SUV вынужден соперничать с Lambo Urus ещё не родившись 

Автомобили 55 минут назад
Фото: Автомобили
И как бы понравилось Энцо Феррари, который считал свои машины лучшими в мире, равнение на заклятых конкурентов из Lamborghini?! Однако ж, на дворе иные времена и за Lambo нынче стоит вся финансовая мощь концерна VW, а Fiat теперь не тот — едва не отдали китайцам Jeep в прошлом году. Со своим кроссовером инженеры из Маранелло опоздали, вот и вынужден Серджио Маркионе едва ли не на каждой пресс-конференции повторять, что Ferrari SUV будет самым быстрым, что в нынешних реалиях означает только одно: быть быстрее, чем Lambo Urus.
Что касается силовой установки, издание Car передаёт, будто Маркионе всерьёз желает установить на кроссовер Ferrari гибридный силовой агрегат. И ладно бы он играл «на все», рассматривая внутренности от мелкосерийной La Ferrari, так нет — хочет нечто менее радикальное. Вот, скажем… обычный ассистирующий гибрид. Зачем?
Дело в том, что Ferrari SUV должен обойти Lamboсразу по нескольким параметрам и прежде всего по энерговооружённости. Под капотом у Urus — бензиновый V8 от Porsche, а, стало быть, V12 для Ferrari SUV не подойдёт, ведь он существенно тяжелее. Получается, Маркионе ничего не остаётся, как добавить к V8 электромобиль… Интересно, какого мнения на этот счёт его инженеры?…
Напомним, что с места до первой «сотни» LamboUrus разгоняется за 3,6 с, до второй — за 12,8 с. Вот на эти цифры и ориентируются инженеры Ferrari. И трудно представить себе, какие санкции семья Аньели (владельцы Fiat Chrysler) применят к технической группе, если их кроссовер окажется медленнее. Кстати, переход миллионера Серджио Маркионе на заслуженный отдых, запланированный на лето, не повод и ему спать спокойно…
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