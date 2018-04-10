Ferrari SUV вынужден соперничать с Lambo Urus ещё не родившись

И как бы понравилось Энцо Феррари , который считал свои машины лучшими в мире, равнение на заклятых конкурентов из Lamborghini ?! Однако ж, на дворе иные времена и за Lambo нынче стоит вся финансовая мощь концерна VW , а Fiat теперь не тот — едва не отдали китайцам Jeep в прошлом году. Со своим кроссовером инженеры из Маранелло опоздали, вот и вынужден Серджио Маркионе едва ли не на каждой пресс-конференции повторять, что Ferrari SUV будет самым быстрым, что в нынешних реалиях означает только одно: быть быстрее, чем Lambo Urus.

Что касается силовой установки, издание Car передаёт, будто Маркионе всерьёз желает установить на кроссовер Ferrari гибридный силовой агрегат. И ладно бы он играл «на все», рассматривая внутренности от мелкосерийной La Ferrari, так нет — хочет нечто менее радикальное. Вот, скажем… обычный ассистирующий гибрид. Зачем?

Дело в том, что Ferrari SUV должен обойти Lamboсразу по нескольким параметрам и прежде всего по энерговооружённости. Под капотом у Urus — бензиновый V8 от Porsche , а, стало быть, V12 для Ferrari SUV не подойдёт, ведь он существенно тяжелее. Получается, Маркионе ничего не остаётся, как добавить к V8 электромобиль… Интересно, какого мнения на этот счёт его инженеры?…