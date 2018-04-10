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Первый экземпляр Morgan Aero GT собран
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Первый экземпляр Morgan Aero GT собран 

Auto.Today 44 минуты назад
Фото: Auto.Today
Компания Morgan Motor Company приступила к сборке своей самой экстремальной модели под названием Aero GT. Отмечается, автомобиль официально дебютировал в рамках международного автосалона в Женеве 2018.
Британский производитель не привык ограничивать выпуск своих моделей, однако в этот раз все получилось немного иначе. Aero GT — лимитированная модификация, тираж которой составит всего восемь экземпляров, причем первый из них уже направляется к своему владельцу в Шотландию.
Под капотом эксклюзивного автомобиля располагается бесшумный двигатель V8, производящий 367 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Главная особенность Morgan Aero GT — индивидуальный подход к клиентам. Каждый покупатель новинки проводит специальную консультацию по дизайну с Джоном Уэллсом, чтобы адаптировать автомобиль в зависимости от личных предпочтений.
Morgan Aero GT, имеющий общий вес порядка 1 182 килограмм, может разгоняться от нуля до 100 км/ч за 4,5 секунды и достигать предельной скорости в 273 км/ч. По сравнению с обычным Aero 8, новинка имеет более агрессивные аэродинамические элементы, такие как большой задний диффузор и увеличенные вентиляционные отверстия.
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