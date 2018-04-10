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Lada вошла в ТОП-50 самых популярных автомобильных марок в мире
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Lada вошла в ТОП-50 самых популярных автомобильных марок в мире 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
Российский бренд вошёл в рейтинг самых востребованных марок на глобальном авторынке по итогам продаж новых машин в феврале 2018 года.
Отечественный бренд Lada в мировом рейтинге по итогам продаж в январе-феврале 2018 года занимает 51-ое место с результатом 51 898 единиц, что говорит о приросте на 33% по отношению к показателю первых двух месяцев прошлого года. По данным focus2move, за февраль бренду удалось продать в мире 29 175 машин (увеличение спроса — 36,1%). Это позволило российской марке оказаться на 44 строчке ТОП-50. Отметим, в РФ за январь-февраль текущего года было реализовано 48 406 автомобилей (рост к АППГ составил также 33%).
Возглавляет рейтинг японский бренд Toyota. Несмотря на февральский спад продаж марки (на 4,9%), общая динамика спроса за первые два месяца 2018 года осталась для Тойоты положительной. Вторую строчку на глобальном авторынке занимает немецкий бренд Volkswagen, замыкает тройку лидеров американский автопроизводитель Ford.
ТОП-20 самых популярных автомобильных марок в мире в 2018 году
Место
Бренд
Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.
Разница по отношению к АППГ, %
1  Toyota
1 358 225  + 2,9  2  Volkswagen
1 090 529  + 4,1  3  Ford
841 207  — 5,5  4  Nissan
807 078  + 3,9  5  Honda
753 096  + 3,2  6  Hyundai
643 284  — 1,4  7  Chevrolet
591 127  + 1,0  8  Kia
424 172  + 3,8  9  Mercedes-Benz
404 921  + 8,4  10  Renault
398 370  + 8,0  На фото: Toyota Corolla
Наиболее заметная положительная динамика продаж в первой десятке наблюдается у немецкой марки Mercedes-Benz (в феврале прирост составил 1,2%) и французской Renault (+ 4,9%). Упали продажи с начала года у Ford (в феврале спад составил 5,7%) и корейского бренда Hyundai (— 3,2%). Также прошлый месяц с «минусом» помимо перечисленный закончили Honda (4,9%), Chevrolet (5,7%) и Kia (1%).
Место
Бренд
Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.
Разница по отношению к АППГ, %
11  Peugeot
367 981  + 11,3  12  BMW
303 756  + 3,2  13  Audi
291 767  + 10,3  14  Changan
276 840  — 7,8  15  Maruti
276 702  + 8,5  16  Mazda
271 415  + 10,6  17  Suzuki
260 411  + 8,5  18  Fiat
240 863  — 1,7  19  Geely
237 296  + 22,5  20  Jeep
223 612  + 11,9  Во второй десятке лучшие показатели по приросту у Geely (февральский «плюс» — 5,2%), также свыше десяти процентов прибавили Peugeot, Mazda и Audi (их прирост в прошлом месяце составил 11,5%, 6% и 3,7% соответственно). Отрицательная динамика на мировом рынке в начале 2018 года наблюдается у Changan («минус» 4,5% в феврале) и Fiat (— 4,7%). Также по итогам прошлого месяца спрос упал на BMW (— 6,6%). Немного до попадания в мировую двадцатку не хватило Mitsubishi, его результат в январе-феврале — 200 018 машин, прирост — 31,5%.
На фото: Volkswagen Golf
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что по итогам 2017 года российскому автомобильному рынку удалось отыграть одну позицию в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. По итогам прошлого года он занял 12 строчку, обогнав Мексику. Это стало возможным благодаря приросту спроса на нашем рынке и одновременному спаду — на южноамериканском.
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По материалам: www.kolesa.ru
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