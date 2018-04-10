Lada вошла в ТОП-50 самых популярных автомобильных марок в мире

Российский бренд вошёл в рейтинг самых востребованных марок на глобальном авторынке по итогам продаж новых машин в феврале 2018 года.

Отечественный бренд Lada в мировом рейтинге по итогам продаж в январе-феврале 2018 года занимает 51-ое место с результатом 51 898 единиц, что говорит о приросте на 33% по отношению к показателю первых двух месяцев прошлого года. По данным focus2move, за февраль бренду удалось продать в мире 29 175 машин (увеличение спроса — 36,1%). Это позволило российской марке оказаться на 44 строчке ТОП-50. Отметим, в РФ за январь-февраль текущего года было реализовано 48 406 автомобилей (рост к АППГ составил также 33%).

Возглавляет рейтинг японский бренд Toyota . Несмотря на февральский спад продаж марки (на 4,9%), общая динамика спроса за первые два месяца 2018 года осталась для Тойоты положительной. Вторую строчку на глобальном авторынке занимает немецкий бренд Volkswagen , замыкает тройку лидеров американский автопроизводитель Ford

ТОП-20 самых популярных автомобильных марок в мире в 2018 году

Место

Бренд

Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.

Разница по отношению к АППГ, %

1 Toyota

1 358 225 + 2,9 2 Volkswagen

1 090 529 + 4,1 3 Ford

841 207 — 5,5 4 Nissan

807 078 + 3,9 5 Honda

753 096 + 3,2 6 Hyundai

643 284 — 1,4 7 Chevrolet

591 127 + 1,0 8 Kia

404 921 + 8,4 10 Renault

Наиболее заметная положительная динамика продаж в первой десятке наблюдается у немецкой марки Mercedes-Benz (в феврале прирост составил 1,2%) и французской Renault (+ 4,9%). Упали продажи с начала года у Ford (в феврале спад составил 5,7%) и корейского бренда Hyundai (— 3,2%). Также прошлый месяц с «минусом» помимо перечисленный закончили Honda (4,9%), Chevrolet (5,7%) и Kia (1%).

Место

Бренд

Продажи в январе-феврале 2018 года, шт.

Разница по отношению к АППГ, %

367 981 + 11,3 12 BMW

303 756 + 3,2 13 Audi

291 767 + 10,3 14 Changan

276 840 — 7,8 15 Maruti

276 702 + 8,5 16 Mazda

271 415 + 10,6 17 Suzuki

260 411 + 8,5 18 Fiat

240 863 — 1,7 19 Geely

237 296 + 22,5 20 Jeep

223 612 + 11,9 Во второй десятке лучшие показатели по приросту у Geely (февральский «плюс» — 5,2%), также свыше десяти процентов прибавили Peugeot, Mazda и Audi (их прирост в прошлом месяце составил 11,5%, 6% и 3,7% соответственно). Отрицательная динамика на мировом рынке в начале 2018 года наблюдается у Changan («минус» 4,5% в феврале) и Fiat (— 4,7%). Также по итогам прошлого месяца спрос упал на BMW (— 6,6%). Немного до попадания в мировую двадцатку не хватило Mitsubishi , его результат в январе-феврале — 200 018 машин, прирост — 31,5%.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что по итогам 2017 года российскому автомобильному рынку удалось отыграть одну позицию в мировом рейтинге продаж новых автомобилей. По итогам прошлого года он занял 12 строчку, обогнав Мексику. Это стало возможным благодаря приросту спроса на нашем рынке и одновременному спаду — на южноамериканском.

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По материалам: www.kolesa.ru