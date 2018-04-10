Infiniti разрабатывает новую информационно-развлекательную систему

Японский производитель Infiniti разрабатывает модернизированную информационно-развлекательную систему для предстоящих моделей. Уже с 2021 года все автомобили будут поставляться вместе с новой системой.

Во время интервью с GoAuto вице-президент по продуктовой стратегии Infiniti Франсуа Бэнсон подтвердил, что новая мультимедийная система получит широкодюймовые дисплеи (12— и 15-дюймовые), поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также станет более «отзывчивой». На данный момент информационно-развлекательная система находится на стадии разработки, однако уже сейчас известно, что в следующем году она станет доступна на некоторых автомобилях. В зависимости от рынка: с начала марта и до конца 2019 года.

Система следующего поколения обещает быть достаточно продвинутой по сравнению с нынешней версией, при этом представитель Infiniti подчеркнул, что она сохранит текущий внешний вид (объединит два экрана). С помощью верхнего дисплея можно будет руководить функциями навигации и звуком, а нижнего — отображать настройки телефона и автомобиля.