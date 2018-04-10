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Roush модернизировал Mustang GT
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Roush модернизировал Mustang GT 

Auto.Today 45 минут назад
Фото: Auto.Today
Американская компания Roush Performance продемонстрировала усовершенствованную версию Mustang GT с увеличенный мощностью.
За счет комплекта Phase 1 Supercharger специалистам компании удалось добиться значительного увеличения показателей, исходящих от 5,0-литрового двигателя V8. Суть заключалась в установке нагнетателя TVS 2650, благодаря которому отдача автомобиля возросла с 460 лошадиных сил до 700 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента. Это больше, чем у Porsche 911 GT2 RS, Cadillac CTS-V и Lamborghini Huracan Performante. Такой комплект обойдется всего в 7 699,99 долларов. Кроме этого, лучшим обновлением от Roush является трехлетняя гарантия Limited Powertrain, что позволит владельцам машины использовать их настроенные Mustang без каких-либо ограничений и опасений.
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