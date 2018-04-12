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BMW провела первую вылазку на трек с новым электрическим болидом Формулы-Е
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BMW провела первую вылазку на трек с новым электрическим болидом Формулы-Е 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
BMW iFE.18 впервые выехал на трек.
BMW впервые выпустил новый электрический гоночный болид на трассу. BMW iFE.18 работал в тестовом режиме на базе BMW Driving Academy в Майсахе, на окраине Мюнхена. Заводской пилот Том Бломквист находился за рулём.
«BMW iFE.18 является важной вехой для нашей компании, — сказал Йенс Марквардт. — После нескольких месяцев отличного взаимодействия между инженерами из различных подразделений, мы все можем теперь увидеть результат в действии. Этот проект для Formula E демонстрирует самый замечательный вариант передачи технологий между серийным производством и автоспортом в истории BMW».
Немецкая марка с самого начала была частью программы Formula E. Но её участие в основном сводилось к поставке i3 и i8 в качестве пейс-каров и других спецмашин для первенства Алехандро Агага. Сейчас же баварцы активизирует сотрудничество с командой Andretti.
A new era of #ELECTRICITEMENT starts NOW: Watch the roll-out of the BMW iFE.18 for Season 5 of the @FIAFormulaE. pic.twitter.com/Mra0FhhK7Q
— BMW Motorsport (@BMWMotorsport) 10 апреля 2018 г.
IFE.18 базируется на шасси второго поколения, которое организаторы серии показали в Женеве. По сравнению с i3, iFE.18 на 50 процентов легче, на 66 процентов более компактен. А ещё прилично мощнее. Как только тестирование будет завершено, гоночная машина получит свою уникальную ливрею.
Наряду со всеми другими командами Formula E, новый BMW iFE.18 выйдет на трассу в ходе официальных тестов в Испании с 17 по 19 апреля 2018 года.
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