Mercedes-Benz предложит услуги подписки на авто в Америке

Недавно BMW запустила новую услугу подписки в Нэшвилле, штат Теннесси, и, похоже, немецкая корпорация решила последовать её примеру. Напоминаем, с 4 апреля баварский производитель запустил специальную программу с минимальной ежемесячной оплатой в 2 000 долларов, предлагающей на выбор автомобиль: 4-Series, 5-Series, X5 и M2, а также с оплатой в 3 700 долларов — за M4 Convertible, M5, M6, X5 M и X6 M.

Automotive News сообщает, что Mercedes-Benz заявил, что уже в июне в рамках пилотной программы компания предложит подписку на автомобили в Соединенных Штатах. Руководство марки отказалось уточнять, в каких именно городах будет доступна специальная услуга. Но несмотря на это, предполагается, что в число возможных городов входит Атланта и Джорджия.

Mercedes-Benz пока не раскрыла подробности об услуге, но, скорее всего, она предложит несколько уровне подписки (с различной ежемесячной оплатой), обеспечивающие доступ к различным автомобилям. Будут ли предлагаться C63 Coupe и E63 Sedan — неясно. Вдобавок к новому сервису, компания отметила, что кроссовер EQC поступит в продажу осенью следующего года.