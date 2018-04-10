Ещё
Mercedes-Benz предложит услуги подписки на авто в Америке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz предложит услуги подписки на авто в Америке 

Auto.Today 15 минут назад
Фото: Auto.Today
Недавно BMW запустила новую услугу подписки в Нэшвилле, штат Теннесси, и, похоже, немецкая корпорация решила последовать её примеру. Напоминаем, с 4 апреля баварский производитель запустил специальную программу с минимальной ежемесячной оплатой в 2 000 долларов, предлагающей на выбор автомобиль: 4-Series, 5-Series, X5 и M2, а также с оплатой в 3 700 долларов — за M4 Convertible, M5, M6, X5 M и X6 M.
Automotive News сообщает, что Mercedes-Benz заявил, что уже в июне в рамках пилотной программы компания предложит подписку на автомобили в Соединенных Штатах. Руководство марки отказалось уточнять, в каких именно городах будет доступна специальная услуга. Но несмотря на это, предполагается, что в число возможных городов входит Атланта и Джорджия.
Mercedes-Benz пока не раскрыла подробности об услуге, но, скорее всего, она предложит несколько уровне подписки (с различной ежемесячной оплатой), обеспечивающие доступ к различным автомобилям. Будут ли предлагаться C63 Coupe и E63 Sedan — неясно. Вдобавок к новому сервису, компания отметила, что кроссовер EQC поступит в продажу осенью следующего года.
Auto.Today: последние новости
Infiniti разрабатывает новую информационно-развлекательную систему Первый экземпляр Morgan Aero GT собран BMW представил камуфляжное оформление для X2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray2
Рассекречен новый Ford Focus1
Новый Renault Logan: первые подробности
Названы самые надежные автомобили1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение