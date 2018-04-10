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В Германии показали изменившийся Ford Focus 2019 года
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В Германии показали изменившийся Ford Focus 2019 года 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Ford Focus 2019 года, представленный в Германии, кардинально отличается от образца из предыдущего поколения.
В сети появились снимки, из которых наглядно можно сравнить между собой внешний вид старой и новой модели. Специалисты сразу поспешили отметить, что если бы не характерный овал на кузове, трудно было бы узнать в новинке Ford Focus 2019.
Удлиненный корпус, фары по последнему слову техники (включая противотуманные), светодиодное обрамление, увеличенные звенья решетки радиатора. Все это в лучшую сторону отличает новый седан.
Покупателям он будет предлагаться в четырех вариантах исполнения, включая и хэтчбек. В каждом из них есть свои «фишки».
Например, Ford Focus в вариациях Vignale и Titanium может похвастаться хромовым наполнением кузова и более совершенными противотуманными фарами.
Также можно обратить внимание на удлиненную колесную базу автомобиля. По сравнению с предшественником она длиннее на 53 миллиметра. Остается добавить, что обновленный Focus будут собирать в Китае. На дорогах он должен появиться ближе к концу года.
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