В Германии показали изменившийся Ford Focus 2019 года

Ford Focus 2019 года, представленный в Германии, кардинально отличается от образца из предыдущего поколения.

В сети появились снимки, из которых наглядно можно сравнить между собой внешний вид старой и новой модели. Специалисты сразу поспешили отметить, что если бы не характерный овал на кузове, трудно было бы узнать в новинке Ford Focus 2019.

Удлиненный корпус, фары по последнему слову техники (включая противотуманные), светодиодное обрамление, увеличенные звенья решетки радиатора. Все это в лучшую сторону отличает новый седан.

Покупателям он будет предлагаться в четырех вариантах исполнения, включая и хэтчбек. В каждом из них есть свои «фишки».

Например, Ford Focus в вариациях Vignale и Titanium может похвастаться хромовым наполнением кузова и более совершенными противотуманными фарами.

Также можно обратить внимание на удлиненную колесную базу автомобиля. По сравнению с предшественником она длиннее на 53 миллиметра. Остается добавить, что обновленный Focus будут собирать в Китае. На дорогах он должен появиться ближе к концу года.