Skoda решила сосредоточиться на разработке электромобилей

По данным AutoNews, чешский бренд, принадлежащий Volkswagen Group, хочет убедить своих клиентов платить специальную страховую премию за электромобили. «Электрические транспортные средства будут дороже, чем модели с обычными двигателями, поэтому нам необходимо найти целевую группу, которая готова платить больше за такие автомобили» — прокомментировал глава отдела продаж и маркетинга Skoda Ален Фави на ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе.

Отмечается, в следующем году будет выпущена модель Citigo с нулевым уровнем выбросов, а также плагин-гибридная версия Superb, оснащенная 1,4-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем. За ними последует полностью электрический внедорожник, подкрепленный платформой MEB с запасом хода в 500 километров и гибридный кроссовер Vision X, представленный на Женевском автосалоне в виде концептуальной модели. В общей сложности Skoda запустит 19 новых автомобилей к концу десятилетия, а в период с 2020 по 2025 год продемонстрирует еще 5 электромобилей.