Ещё
Skoda решила сосредоточиться на разработке электромобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda решила сосредоточиться на разработке электромобилей 

Auto.Today 54 минуты назад
Фото: Auto.Today
По данным AutoNews, чешский бренд, принадлежащий Volkswagen Group, хочет убедить своих клиентов платить специальную страховую премию за электромобили. «Электрические транспортные средства будут дороже, чем модели с обычными двигателями, поэтому нам необходимо найти целевую группу, которая готова платить больше за такие автомобили» — прокомментировал глава отдела продаж и маркетинга Skoda Ален Фави на ежегодной пресс-конференции на прошлой неделе.
Отмечается, в следующем году будет выпущена модель Citigo с нулевым уровнем выбросов, а также плагин-гибридная версия Superb, оснащенная 1,4-литровым бензиновым агрегатом и электродвигателем. За ними последует полностью электрический внедорожник, подкрепленный платформой MEB с запасом хода в 500 километров и гибридный кроссовер Vision X, представленный на Женевском автосалоне в виде концептуальной модели. В общей сложности Skoda запустит 19 новых автомобилей к концу десятилетия, а в период с 2020 по 2025 год продемонстрирует еще 5 электромобилей.
Auto.Today: последние новости
Mercedes-Benz предложит услуги подписки на авто в Америке Roush модернизировал Mustang GT Audi готовит компактный внедорожник Q1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы самые надежные автомобили1
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray2
Рассекречен новый Ford Focus1
Названы сроки роста цен на бензин17
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение