Suzuki Jimny отправлен «на пенсию» до премьеры наследника

До выхода преемника у Suzuki будет время распродать зарубежом все остатки складов модели.

Автопроизводитель Suzuki объявил, что прекратил производство текущего поколения компактного внедорожника Jimny еще в феврале текущего года. Почему эта информация не была раскрыта ранее, не сообщается. При этом мировая премьера новой генерации утилитарной модели состоится, как ожидают, только в конце текущего года.

Преждевременное снятие с конвейера Suzuki Jimny в нынешнем кузове связано с новыми требованиями японского законодательства. Именно с февраля 2018 года все новые автомобили в Японии должны комплектоваться системой стабилизации, которой Jimny не оснащался. Под конец жизненного цикла установка этой системы является крайне невыгодной. Поэтому Suzuki решила просто свернуть производство компакта.

Новое поколение Suzuki Jimny на подходе. До его представления осталось порядка полугода. Фотошпионы уже публиковали снимки прототипов. Его кузов станет еще более угловатым в стиле Гелендвагена. Как и прежний Jimny, просуществовавший на конвейере 20 лет, новинка будет иметь в основе раму. Задний мост будет неразрезным. Трансмиссия останется внедорожной с демультипликатором. Рендерные изображения новой генерации были рассекречены еще в прошлом году.

Ожидается, что моторная гамма полностью изменится. Вместо 1,3-литрового бензинового атмосферника на 85 лошадиных сил придут два двигателя на том же топливе. Первый — атмосферный 1,2-литровый мотор Dualjet на 90 л.с., а второй — однолитровый турбодвигатель Boosterjet на 111 л.с.. Возможно, эти моторы будут продаваться на разных рынках.

Продажи нового Suzuki Jimny начнутся уже в следующем году, в том числе и в России. Прежняя генерация модели доступна в нашей стране по цене от 1 155 000 рублей. Спрос на нее довольно низкий. За прошлый год было продано лишь 206 единиц.

По материалам: www.kolesa.ru