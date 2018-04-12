Кроссовер Lifan X70: комплектации для России

До старта продаж нового китайского «паркетника» осталось меньше недели. На российском рынке кроссовер Lifan X70 будет представлен с единственным бензиновым «атмосферником» 2.0 мощностью 136 л.с. По данным портала «Карельские Вести», новинку предложат в четырех комплектациях: Basic, Standart, Comfort и Luxury. Все версии кросса оснащаются пятиступенчатой «механикой», для двух последних вариантов также предусмотрен вариатор. Привод у модели — только передний. Цены пока не названы, но список доступного оборудования уже известен. В арсенале Lifan X70 Basic значатся: 17-дюймовые легкосплавные диски, противотуманки, тканевая отделка салона, ABS+EBD, ESP, система помощи при трогании на подъеме, датчик давления в шинах, система контроля усталости водителя, система вызова экстренных служб ЭРА-Глонасс, аудиосистема с USB-разъемом. В версии Standart появляются кондиционер, круиз-контроль, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, шторка багажника и задний парктроник.

У X70 Comfort — «кожаный» салон, обогрев передних кресел, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном (у Hyundai Creta, например, мультимедиа с тачскрином 5” или 7”, у Renault Kaptur — 7”), камера заднего вида. Наконец, в топовой версии Luxury дополнительно имеются кожаная отделка рулевого колеса, передние датчики парктроника, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, электрорегулировки кресла водителя, люк с электроприводом. В самой дорогой комплектации кроссовер «стоит» на 18-дюймовых дисках. Как сообщалось ранее, X70 является преемником нынешнего бестселлера Lifan — «паркетника» X60. Причем минимум до конца текущего года оба кроссовера будут продавать параллельно. Длина Lifan X70 равна 4 390 мм, ширина — 1 820 мм, высота — 1 715 мм, дорожный просвет составляет 195 мм, минимальный объем багажника — 419 литров. Габариты Lifan X60 : 4 405/1 790/1 690 мм, клиренс — 179 мм, грузовой отсек — 405 литров.

«Шестидесятый» сегодня стоит от 739 900 рублей (2018 года выпуска, без учета скидок), новый кроссовер, вероятно, окажется дороже. Старт российских продаж Lifan X70 запланирован на 17 апреля текущего года, цены могут объявить на день раньше.

По материалам: www.kolesa.ru