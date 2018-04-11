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Электрический Xing Miss R обзавелся кузовом
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Электрический Xing Miss R обзавелся кузовом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Тайваньский стартап планирует составить конкуренцию родстеру Tesla. Компания Xing Mobility планирует завершить работу на электрическим суперкаром, который будет обладать неплохим внедорожным потенциалом, к концу текущего года. Силовая установка Miss R состоит из четырех электромоторов, комбинированная мощность которых составляет 1 360 л.с., то есть, мегаватт.
В компании рассчитывают, что Miss R сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 1,8 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра будет пересекать за 5,1 секунды. Команда Xing отмечает, что они хотят превзойти характеристики Tesla Roadster, который разгоняется до 96 км/ч за 1,9 секунды. Правда, «максималка» у тайваньской модели составит 270 км/ч, а еще в Xing не «заморачиваются» нал большим запасом хода, поскольку их автомобиль будет поддерживать сверхбыструю замену батарей за 5 минут.
Ключевым элементом проекта является Xing Battery System, конструкция которой существенно отличается от системы Tesla. Аккумуляторный блок в Miss R будет состоять из 98 небольших модулей, каждый из которых содержит 42 литий-ионных «пальчиковых» аккумулятора — 4 116 суммарно, а у моделей Тесла — 7 104.
В режиме быстрой зарядки-разрядки, чтобы система не перегревалась, применяется охлаждающая непроводящая жидкость Novec 7200 Engineered Fluid, разработанная компанией 3M. Она используется в системах «водяного» охлаждения в суперкомпьютерах и электронике. Кстати, Xing Mobility не планирует становиться автопроизводителем, компания хочет вырасти в крупного поставщика компонентов для электротранспорта различных типов, а Miss R призван выполнить роль промо-автомобиля, демонстрирующего на реальном примере возможности разрабатываемого оборудования.
Продажи электросуперкара Miss R должны начаться в следующем году. Всего планируют построить 20 таких машин с ценником в 1 миллион долларов (приблизительно 62 854 000 рублей по текущему курсу).
Стоит отметить, что работа в Xing Mobility идет — осенью прошлого года электрический суперкар больше был похож на тележку с колесиками. По материалам: www.kolesa.ru
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