В Тайване показали суперкар Xing Mobility

Суперкар из Тайваня Xing Mobility 1-341 был замечен на тестовых испытаниях.

Этот автомобиль будет полностью электрическим.

Проверка внедорожника в различных условиях проходит уже более года. Поэтому не исключено, что он вскоре будет запущен в серийное производство.

Производитель обещает, что можно менять настройки в зависимости от дорожных условий. Для этого предусматривается замена шин и крыльев. Правда неизвестно, сколько времени займет весь процесс.

Известно, что на машине будет размещена электроустановка мощностью в 1341 лошадиную силу. Она будет способна разогнать суперкар до 100 километров практически за две секунды.

По данному показателю автомобиль перекрывает Tesla Roadster . Кроме того, за 5 секунд Xing Mobility способен преодолеть скоростной барьер в 200 километров.

В компании-производителе говорят, что используемая на автомобиле платформа может стать основой для других электромобилей. Ожидается, что экземпляр Xing Mobility продемонстрируют на AutoTronics Taipai.