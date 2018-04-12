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В Тайване показали суперкар Xing Mobility
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В Тайване показали суперкар Xing Mobility 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Суперкар из Тайваня Xing Mobility 1-341 был замечен на тестовых испытаниях.
Этот автомобиль будет полностью электрическим.
Проверка внедорожника в различных условиях проходит уже более года. Поэтому не исключено, что он вскоре будет запущен в серийное производство.
Производитель обещает, что можно менять настройки в зависимости от дорожных условий. Для этого предусматривается замена шин и крыльев. Правда неизвестно, сколько времени займет весь процесс.
Известно, что на машине будет размещена электроустановка мощностью в 1341 лошадиную силу. Она будет способна разогнать суперкар до 100 километров практически за две секунды.
По данному показателю автомобиль перекрывает Tesla Roadster. Кроме того, за 5 секунд Xing Mobility способен преодолеть скоростной барьер в 200 километров.
В компании-производителе говорят, что используемая на автомобиле платформа может стать основой для других электромобилей. Ожидается, что экземпляр Xing Mobility продемонстрируют на AutoTronics Taipai.
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