Набор DAB Design для переделки мотоцикла BMW R nineT

Ателье DAB Design представило набор для эффектной кастомизации баварского мотоцикла BMW R nineT.

Пока это еще только проект, но если он станет реальностью, у данного набора явно есть все шансы завоевать свою аудиторию преданных фанатов — ведь с его установкой и без того оригинальный мотоцикл из Германии невероятно преображается.

Обращает на себя внимание то, во что превращается фара BMW R nineT после установки предлагаемого кита — в эдакую космическую щелочку.

Набор называется Enhanced Racer (ER) Kit. Он отличается еще и тем, что его установка не подразумевает модификации ничего в заводского шасси мотоцикла, то есть аппарат сохраняет все свои свойства в плане надежности, производительности и безопасности.

Сама же установка максимально проста, осуществляется быстро и требует наличия лишь базовых инструментов.

Набор уже можно предварительно заказать. Доступны три цветовых решения — серебристый из фибергласса, серый из карбона и коричневый из льноволокна.

Ателье DAB Design довольно молодо — оно было создано французом Симоном Дабади в 2016 году. Но уже с самой поры создания продукция ателье пользуется большим успехом на рынке.