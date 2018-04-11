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Набор DAB Design для переделки мотоцикла BMW R nineT
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Набор DAB Design для переделки мотоцикла BMW R nineT 

Motonews.ru 4 минуты назад
Фото: Motonews.ru
Ателье DAB Design представило набор для эффектной кастомизации баварского мотоцикла BMW R nineT.
Пока это еще только проект, но если он станет реальностью, у данного набора явно есть все шансы завоевать свою аудиторию преданных фанатов — ведь с его установкой и без того оригинальный мотоцикл из Германии невероятно преображается.
Обращает на себя внимание то, во что превращается фара BMW R nineT после установки предлагаемого кита — в эдакую космическую щелочку.
Набор называется Enhanced Racer (ER) Kit. Он отличается еще и тем, что его установка не подразумевает модификации ничего в заводского шасси мотоцикла, то есть аппарат сохраняет все свои свойства в плане надежности, производительности и безопасности.
Сама же установка максимально проста, осуществляется быстро и требует наличия лишь базовых инструментов.
Набор уже можно предварительно заказать. Доступны три цветовых решения — серебристый из фибергласса, серый из карбона и коричневый из льноволокна.
Ателье DAB Design довольно молодо — оно было создано французом Симоном Дабади в 2016 году. Но уже с самой поры создания продукция ателье пользуется большим успехом на рынке.
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