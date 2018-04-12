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В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный катер нового поколения
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В Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный катер нового поколения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Патрульные катера проекта 03160 строятся на заводе «Пелла» по заказу ВМФ, отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением.
В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду очередного серийного новейшего патрульного катера проекта 03160 «Раптор».
После проведения испытаний катер войдет в состав Балтийского флота.
Патрульные катера проекта 03160 строятся на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения службы в акваториях назначенных морских районов. Они отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным для своего класса вооружением.
Катер проекта 03160 предназначен для следующих задач:
— доставка группы военнослужащих (морских пехоинцев) числом в 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке на борт и высадке в назначенном месте;
— несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;
— перехват и задержание малых целей»;
-участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.
Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль.
Длина наибольшая –— 16,9 метра, ширина наибольшая –— 4,1 метра, осадка –— 0,9 метра, экипаж –— 3 человека.
Катер развивает скорость до 50 узлов.
Броневая защита –— бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.
Вооружение –— дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы 2000 м; 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
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