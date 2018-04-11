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На рынок вышел новый кроссовер Hyundai Encino
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На рынок вышел новый кроссовер Hyundai Encino 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Hyundai вывел на рынок нового паркетника Encino и уже в дилерских центрах Поднебесной автомобиль доступен для заказа.
Новый кросс Hyundai Encino получил четыре комплектации и стоит от 129 900 до 155 900 юаней (1,2 млн до 1,4 млн рублей).
Новинка лежит на «тележке» Hyundai Kona, но может похвастаться некоторыми отличительными особенностями. В частности, паркетник наградили перенастроенной подвеской, модернизированной решеткой радиатора с хромированными горизонтальными секциями, выполненной в стилистике нового Hyundai ix35 и др.
Уже в базе Hyundai Encino получит 7 подушек безопасности, систему стабилизации, климат-контроль, «мультимедийку» с «парящим» сенсорным дисплеем, комбинированную отделку салона, электронный ручной тормоз, помощника на старте и подъеме и мультифункциональное рулевое колесо.
В движение новый автомобиль будет приводиться 1,6-литровым агрегатом с турбонаддувом мощность которого 177 л.с. Сочетается с ним 7-диапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод — передний.
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