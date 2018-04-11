Volvo и Alibaba совместно разрабатывают аудио-систему на основе искусственного интеллекта

Шанхай, 11 апреля / Синьхуа / — Шведский концерн Volvo и лаборатория по разработке искусственного интеллекта компании Alibaba совместно представили аудио-систему для автомобилей на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом во вторник объявила компания Volvo.

Система под названием «Tmall Gene» позволяет осуществлять голосовые запросы для управления окнами и дверьми, получения информации о количестве топлива, а также способна разблокировать двери и включать кондиционер до того, как водитель подойдет к машине, сказано в заявлении Volvo.

Сообщается, что новая система появится в машинах марки Volvo уже в ближайшем будущем.

Две компании также сотрудничают в сфере предоставления онлайн-сервисов таких как навигация, прогноз погоды и информация о качестве воздуха и парковочных местах. -0-