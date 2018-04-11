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Volvo и Alibaba совместно разрабатывают аудио-систему на основе искусственного интеллекта
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Volvo и Alibaba совместно разрабатывают аудио-систему на основе искусственного интеллекта 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Шведский концерн Volvo и лаборатория по разработке искусственного интеллекта компании Alibaba совместно представили аудио-систему для автомобилей на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом во вторник объявила компания Volvo.
Система под названием «Tmall Gene» позволяет осуществлять голосовые запросы для управления окнами и дверьми, получения информации о количестве топлива, а также способна разблокировать двери и включать кондиционер до того, как водитель подойдет к машине, сказано в заявлении Volvo.
Сообщается, что новая система появится в машинах марки Volvo уже в ближайшем будущем.
Две компании также сотрудничают в сфере предоставления онлайн-сервисов таких как навигация, прогноз погоды и информация о качестве воздуха и парковочных местах. -0-
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