Audi представила универсал A6 Avant

Официально: Audi представила новый универсал A6 Avant

Премиальная немецкая марка Audi официально рассекретила универсал A6 Avant нового поколения. Практичный автомобиль получил стильный и современный дизайн экстерьера и интерьера, а также набор продвинутых технологий

Немецкая премиальная марка Audi официально представила универсал A6 Avant нового поколения. Практичный автомобиль «следует по стопам» одноимённого седана и имеет более спортивный внешний вид, чем его предшественник.

Универсал Audi A6 Avant нового поколения получил стильную решётку радиатора и более мускулистый кузов в сравнение с одноимённым седаном. Несмотря на то, что автомобиль демонстрирует сосредоточенность на практичности, «сарай» выглядит более красивым, чем когда-либо в истории.

Новый Audi A6 Avant оснащён светодиодными фарами головного света. Помимо этого компания предложит продвинутую оптику HD Matrix LED с отличительными светодиодными ходовыми огнями. В компании отмечают, что при всей практичности новый универсал имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,27.

Интерьер универсала Audi A6 Avant нового поколения в значительной степени переносится с седана. То есть, в салоне практичного автомобиля можно обнаружить информационно-развлекательную систему с 10,1-дюймовым монитором, цифровую 12,3-дюймовую приборную панель и 8,6-дюймовый дисплей, посредством которого можно управлять климатической системой машины.

В компании рассказали, что для интерьера нового универсала Audi A6 Avant 2019 модельного года будут доступны различные варианты отделки, включая высококачественную кожу Valcona и натуральное дерево. Кроме этого клиенты смогут заказать передние кресла с функцией обогрева, вентиляции и массажа. Также для практичного автомобиля предусмотрены такие «прелести», как панорамный стеклянный люк, продвинутая акустика Bang & Olufsen, ионизатор воздуха и многое другое.

Audi

Бесспорно, главным преимуществом универсала Audi A6 Avant нового поколения является дополнительная грузоподъемность. Согласно данным производителя, в обычном случае объём багажного отделения машины составляет 565 литров. Однако его можно с лёгкостью увеличить до 1 680 литров. При этом спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40:20:40.

Кроме этого, новый премиальный «сарай» получил такие «фишки», как электропривод двери багажного отделения, а также специальные стандартные настилы для крепления багажа. К большому сожалению, в настоящее время немецкий производитель не опубликовал информацию о технической «начинке» нового универсала.

Однако можно с уверенностью сказать, что для универсала Audi A6 Avant нового поколения будут доступны такие же силовые агрегаты, что и для одноимённого седана. Таким образом, в гамму двигателей практичной новинки войдёт мотор 3.0 V6 TFSI (340 л.с., 500 Нм) и 3.0 V6 TDI (286 л.с., 620 Нм). Причём в компании подчеркнули, что все доступные версии модели будут иметь «мягкую гибридную систему с стартером с генератором переменного тока и системой рекуперативного торможения».

Audi

Помимо всего прочего, универсал Audi A6 Avant нового поколения получил «улучшенную электромеханическую систему рулевого управления со спортивным соотношением и улучшенной обратной связью». Кроме этого для машины доступна система управления всеми четырьмя колёсами, благодаря которой у автомобиля уменьшается радиус разворота, а также управляемость на высоких скоростях.

Кроме этого, новый «сарай» будет предлагаться с четырьмя различными подвесками, включая стандартную на стальных пружинах. Другие варианты включают спортивную подвеску, адаптивную пневматическую подвеску и подвеску с регулируемыми амортизаторами.

Audi

Также для практичного автомобиля доступен набор высокотехнологичных систем помощи водителю, которые поддерживаются до пяти радиолокационными датчиками, пятью камерами, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и лазерным сканером. Эти опции впервые дебютировали на флагманском седане A8.

В настоящее время в пресс-центре немецкого бренда ничего не сообщили о сроках старта продаж нового универсала Audi A6 Avant. Скорее всего, практичный автомобиль поступит в продажу в ближайшие месяцы.