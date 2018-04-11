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Официально: Audi представила новый универсал A6 Avant
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Официально: Audi представила новый универсал A6 Avant 

LiveCars.Ru 25 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Немецкая премиальная марка Audi официально представила универсал A6 Avant нового поколения. Практичный автомобиль «следует по стопам» одноимённого седана и имеет более спортивный внешний вид, чем его предшественник.
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