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Официально: Audi представила новый универсал A6 Avant
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Официально: Audi представила новый универсал A6 Avant
LiveCars.Ru
25 минут назад
Фото:
LiveCars.Ru
Комментарии
Немецкая премиальная марка
Audi
официально представила универсал A6 Avant нового поколения. Практичный автомобиль «следует по стопам» одноимённого седана и имеет более спортивный внешний вид, чем его предшественник.
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