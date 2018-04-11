Новый внедорожник Mercedes GLS вновь замечен на тестах

На дорожных тестах вновь замечен замаскированный прототип флагманского внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения. Мировая премьера роскошного SUV должна состояться до конца текущего года.

Судя по «свежим» шпионским фото, флагманский внедорожник Mercedes GLS нового поколения получит стильную радиаторную решётку Panamericana, которая будет выполнена в стилистике «заряженных» автомобилей Mercedes-AMG.

При этом не исключено, что на представленных фотографиях запечатлена как раз «заряженная» версия Mercedes-Benz GLS AMG. На это намекает немного модифицированный бампер, а также набор уникальных колёсных дисков.

Про техническую «начинку» флагманского внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения в настоящее время информации практически нет. Предполагается, что упомянутая выше «заряженная» версия автомобиля получит модернизированный двигатель 4.0 V8, отдача которого превысит 600 сил.

Также ожидается, что флагманский автомобиль немецкой премиальной марки будет построен на совершенно новой платформе, благодаря чему станет легче предшественника и жёстче. Скорее всего, мировая премьера внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения дебютирует до конца 2018 года, а продажи автомобиля стартуют в начале следующего года.