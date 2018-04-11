Седан Volkswagen Jetta получит спортивную версию GLI

В течение 2018 года немецкая компания Volkswagen планирует вывести на североамериканский рынок производительную версию компактного седана Jetta, под названием GLI. Такая версия автомобиля получит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, отдача которого составит 220 лошадиных сил.

Об этом сообщает популярное издание Autoblog, ссылаясь на неназванного представителя немецкого бренда. Как отмечает ресурс, официальная премьера спортивного седана VW Jetta GLI состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года, или же в начале следующего года, в рамках мотор-шоу в Чикаго.

Стоит отметить, что более мощный двигатель — это не единственное отличие седана Volkswagen Jetta GLI от обычной модели. Так, по информации издания, автомобиль получит перенастроенную подвеску. Что касается силового агрегата. Ожидается, что под капотом седана расположится 2,0-литровый мотор от модели Golf GTI.

Напомним, 2,0-литровый 4-цилиндровый двигатель модели Golf GTI способен генерировать 220 лошадиных сил и 349 Нм крутящего момента. В свою очередь, скажем, что сейчас седан Volkswagen Jetta нового поколения доступен в США с 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с наддувом, который производит 147 л.с. (249 Нм). Предположительно, автомобиль будет доступен как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и 6-диапазонным «автоматом» с двойным сцеплением.

Помимо всего прочего, седан VW Jetta GLI получит ряд уникальных стилистических решений в оформление экстерьера и интерьера. Например, у автомобиля появится сотовая решётка радиатора, уникальные боковые юбки, эксклюзивные колёса, рулевое колесо с «плоским дном», спортивные кресла, металлические педали.

Очевидно, что спортивный седан Volkswagen Jetta GLI окажется самым дорогим в линейке модели, стоимость которой в настоящее время варьируется от $18 545 до $29 545.