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Полностью электрический кроссовер Skoda прибывает в 2020 году
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Полностью электрический кроссовер Skoda прибывает в 2020 году 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Чешская компания Skoda объявила о запуске пяти электрических моделей к 2025 году и, как стало известно, первой из них станет производственная версия концепции Vision E.
Автомобиль был представлен на прошлогоднем автосалоне в Шанхае с двумя электродвигателям совокупной мощностью в 306 лошадиных сил. Благодаря мощному оснащению Vision E сможет путешествовать на расстояния до 500 километров без дополнительной подзарядки и конкурировать с Jaguar I-Pace и Tesla Model X. На данный момент компания не предоставляет подробностей про новинку, однако напоминает об автономных технологиях управления третьего уровня. В дополнение к Skoda Vision E, производитель продемонстрирует новый компактный электрический внедорожник в течении следующих семи лет, а также двух— или четырехдверное купе. Плагин-гибридный автомобиль тоже находится на стадии разработки, и, скорее всего, использует оснащение VW Passat GTE. А точнее: 1,4-литровый бензиновый двигатель с электродвигателем и литий-ионным аккумулятором на 9,9 кВт, что обеспечивают 215 лошадиных сил и чисто электрический запас хода на 50 километров.
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