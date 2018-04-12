Появились первые фотографии маленького доступного кроссовера Skoda

Компания Skoda представит на моторшоу в Пекине новый субкомпактный кроссовер для китайского рынка. Новинка получит название Kamiq и расположится на ступеньку ниже вседорожника Karoq. Об этом сообщает издание Аutohome.

Длина Skoda Kamiq составляет 4390 миллиметров, ширина — 1781, высота — 1593 миллиметра. Колесная база насчитывает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, 60 миллиментров уже и 12 миллиметров ниже Karoq. У последнего больше и база — на 20 миллиметров.

Под капотом Skoda Kamiq будет стоять 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 лошадиных сил, совмещенный с механической коробкой передач. Будут ли в линейке другие агрегаты пока не сообщается.