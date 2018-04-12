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Появились первые фотографии маленького доступного кроссовера Skoda
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Появились первые фотографии маленького доступного кроссовера Skoda 

Motor.ru 50 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Skoda представит на моторшоу в Пекине новый субкомпактный кроссовер для китайского рынка. Новинка получит название Kamiq и расположится на ступеньку ниже вседорожника Karoq. Об этом сообщает издание Аutohome.
Длина Skoda Kamiq составляет 4390 миллиметров, ширина — 1781, высота — 1593 миллиметра. Колесная база насчитывает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, 60 миллиментров уже и 12 миллиметров ниже Karoq. У последнего больше и база — на 20 миллиметров.
Под капотом Skoda Kamiq будет стоять 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 110 лошадиных сил, совмещенный с механической коробкой передач. Будут ли в линейке другие агрегаты пока не сообщается.
Ранее свой доступный кроссовер показал Volkswagen. Новинка, дебютировавшая в виде прототипа Powerful Family SUV, станет первой разработанной для Китая моделью, которая выйдет за пределы местного рынка. Выпускать «народный вседорожник» планирует и в России.
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