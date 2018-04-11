В России будут выпускать обновленный китайский пикап Foton

Пресс-служба компании Foton объявила о начале продаж обновленного пикапа Tunland на рынке Китая и добавила, что аналогичные модернизированные автомобили появятся в России уже в 2018 году. Причем, у нас будут продаваться локализованные пикапы, сборку которых наладят на территории РФ. На каком именно заводе, пока не сообщается, однако сертификация этих машин уже ведется.

Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год Обновленный Foton Tunland отличается от уходящей версии новыми бамперами, решеткой радиатора, накладками на колесные арки из неокрашенного пластика и ассортиментом 16-дюймовых колесных дисков с новым дизайном.

Главное изменение в интерьере — новая передняя панель, которая позаимствована у внедорожника Sauvana. Здесь и новый руль, и другой блок управления «климатом», и современная медиасистема с тачскрином и навигацией.

В техническом плане ничего не изменилось. В Китае Tunland продают как с бензиновой «четверкой» 2,4 л на 136 л.с., так и с турбодизелем Cummins 2,8 л мощностью 163 л.с. В России дорестайлинговый образец продается только с вышеуказанным дизелем и стоит 1 549 900 — 1 599 900 рублей.