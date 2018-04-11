В России начнут собирать китайский пикап Foton

Китайская компания Foton планирует в текущем году запустить в России сборку пикапа Tunland. На конвейер встанет обновленная версия модели, которую начали продавать на китайском рынке.

От дорестайлинговой версии новинка отличается фарами головного света, решеткой радиатора, иными бамперами и дисками, светодиодными ходовыми огнями, а также расширителями колесных арок из неокрашенного пластика.

В салоне пикапа появилась новая передняя панель, другой блок климат-контроля и мультимедийная система с навигацией.

Пикап предлагается со 136-сильным бензиновым двигателем 2.4 и 163-сильным дизелем Cummins объемом 2,8 литра. Агрегаты работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Foton Tunland доступен как с задним, так и с полным приводом.

В Китае обновленный пикап стоит от 88,8 тысячи юаней (891 тысяча рублей по текущему курсу).

На российском рынке дорестайлинговый Tunland предлагается только со 163-сильным дизелем. Цены на модель начинаются от 1 549 900 рублей.

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