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Dodge Durango GT представил пакет обновлений
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Dodge Durango GT представил пакет обновлений 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый Dodge Durango GT вышел в нескольких комплектациях.
Помимо прочих обновлений выделяется более агрессивный дизайн и мощная начинка.
Например, обновленная версия SRT может похвастаться мотором в 475 лошадиных сил. Кроме того, трехрядный кроссовер может похвастаться семью альтернативными вариантами цветового исполнения.
Если говорить о самом пакете, то он включает в себя обновленный капот, переднюю панель и LED-фары. В крышке двигателя добавились холодный и теплые воздухоотводы, что повысило эффективность его работы.
В базовой комплектации предусмотрены колеса в 20 дюймов. Однако в отношении колесных пар есть и другие варианты комплектации.
Несмотря на модернизацию, кабина и трансмиссия у Dodge не претерпели существенных изменений. В частности, остались сидения с кожаной обивкой. Вместе с тем, в некоторых модификациях возможен их подогрев.
Что же касается двигателя, то в базовом варианте это будет шестицилиндровый мотор в 3,6 литра, способный давать мощность в 295 лошадиных сил. Его будет поддерживать автоматическая коробка в 8 ступеней.
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