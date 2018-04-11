Dodge Durango GT представил пакет обновлений

Новый Dodge Durango GT вышел в нескольких комплектациях.

Помимо прочих обновлений выделяется более агрессивный дизайн и мощная начинка.

Например, обновленная версия SRT может похвастаться мотором в 475 лошадиных сил. Кроме того, трехрядный кроссовер может похвастаться семью альтернативными вариантами цветового исполнения.

Если говорить о самом пакете, то он включает в себя обновленный капот, переднюю панель и LED-фары. В крышке двигателя добавились холодный и теплые воздухоотводы, что повысило эффективность его работы.

В базовой комплектации предусмотрены колеса в 20 дюймов. Однако в отношении колесных пар есть и другие варианты комплектации.

Несмотря на модернизацию, кабина и трансмиссия у Dodge не претерпели существенных изменений. В частности, остались сидения с кожаной обивкой. Вместе с тем, в некоторых модификациях возможен их подогрев.

Что же касается двигателя, то в базовом варианте это будет шестицилиндровый мотор в 3,6 литра, способный давать мощность в 295 лошадиных сил. Его будет поддерживать автоматическая коробка в 8 ступеней.