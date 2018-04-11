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Mercedes GLS нового поколения скрывает лоск и мускулы под камуфляжем
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Mercedes GLS нового поколения скрывает лоск и мускулы под камуфляжем 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Это далеко не первый раз, когды мы видим на фото тестовый прототип следующего поколения роскошного внедорожника Mercedes-Benz GLS, более того, модель попадала в объективы папарацци и в «заряженной» версии AMG. Тем не менее, сегодняшние снимки модели представляют определенный интерес, поскольку рыцарские латы камуфляжа стали чуть легче и откровенней.
Носовая часть внедорожника по-прежнему надежно укрыта, но мы знаем, что модификации AMG GLS получать решетку радиатора «Panamericana» с частоколом вертикальных «лезвий» наподобие GT Coupe. Собственно, если судить по массивному бамперу с заниженной временной фальш-радиаторной решеткой и странным колесам, данный экземпляр на фото также является AMG-версией нового GLS.
В задней части камуфляж покрывает не только металл кузова, но даже четвертушки задних окон. Из под заднего бампера проглядывают два разнесенных по флангам «дула» выхлопной системы.
Под капотом Mercedes-AMG GLS мы ожидаем увидеть фирменный 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который используется на множестве моделей AMG, а во флагманском GT Coupe его мощность составляет 630 лошадиных сил. Естественно, далекому от гоночных трасс семейному внедорожнику GLS, пусть и премиального класса, не нужен такой «табун», однако учитывая, что нынешний AMG GLS развивает 577 л.с., то в новой версии будет около 600 л.с.
Перевод Mercedes GLS на новую платформу позволит разработчикам снизить вес гаргантюанского автомобиля и сделать его более проворным на дороге. Также ожидается существенный прирост полезного внутреннего пространства.
Новый Мерседес ГЛС представят в конце текущего или в начале следующего года, а версия AMG 63 выйдет в свет только в 2020.
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