Mercedes GLS нового поколения скрывает лоск и мускулы под камуфляжем

Это далеко не первый раз, когды мы видим на фото тестовый прототип следующего поколения роскошного внедорожника Mercedes-Benz GLS, более того, модель попадала в объективы папарацци и в «заряженной» версии AMG. Тем не менее, сегодняшние снимки модели представляют определенный интерес, поскольку рыцарские латы камуфляжа стали чуть легче и откровенней.

Носовая часть внедорожника по-прежнему надежно укрыта, но мы знаем, что модификации AMG GLS получать решетку радиатора «Panamericana» с частоколом вертикальных «лезвий» наподобие GT Coupe. Собственно, если судить по массивному бамперу с заниженной временной фальш-радиаторной решеткой и странным колесам, данный экземпляр на фото также является AMG-версией нового GLS.

В задней части камуфляж покрывает не только металл кузова, но даже четвертушки задних окон. Из под заднего бампера проглядывают два разнесенных по флангам «дула» выхлопной системы.

Под капотом Mercedes-AMG GLS мы ожидаем увидеть фирменный 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который используется на множестве моделей AMG, а во флагманском GT Coupe его мощность составляет 630 лошадиных сил. Естественно, далекому от гоночных трасс семейному внедорожнику GLS, пусть и премиального класса, не нужен такой «табун», однако учитывая, что нынешний AMG GLS развивает 577 л.с., то в новой версии будет около 600 л.с.

Перевод Mercedes GLS на новую платформу позволит разработчикам снизить вес гаргантюанского автомобиля и сделать его более проворным на дороге. Также ожидается существенный прирост полезного внутреннего пространства.

Новый Мерседес ГЛС представят в конце текущего или в начале следующего года, а версия AMG 63 выйдет в свет только в 2020.