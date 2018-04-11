Китайский автопроизводитель Great Wall Motors и интернет-гигант Baidu будут вместе работать над технологией автоматического управления

Шицзячжуан, 11 апреля / Синьхуа / — Китайский автопроизводитель Great Wall Motors во вторник заявил, что он будет работать вместе с интернет-гигантом Baidu в области интеллектуальных подключенных автомобилей, технологии автоматического управления, автомобилей общего пользования и больших данных.

Две компании подписали в понедельник меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Согласно плану, Baidu поможет Great Wall Motors в строительстве зоны тестирования интеллектуальных подключенных транспортных средств в районе Сюйшуй города Баодин /провинции Хэбэй, Северный Китай/.

Система беспилотного управления компании Great Wall Motors i-Pilot будет интегрирована с платформой Apollo компании Baidu. Стороны также разработают открытую платформу программного и аппаратного обеспечения для автоматического управления.

Компания Great Wall Motors со штаб-квартирой в городе Баодин является крупнейшим в Китае производителем спортивно-утилитарных автомобилей /SUV/ с годовым объемом продаж свыше 1 млн единиц. -0-