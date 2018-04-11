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Китайский автопроизводитель Great Wall Motors и интернет-гигант Baidu будут вместе работать над технологией автоматического управления
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Китайский автопроизводитель Great Wall Motors и интернет-гигант Baidu будут вместе работать над технологией автоматического управления 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Шицзячжуан, 11 апреля /Синьхуа/ — Китайский автопроизводитель Great Wall Motors во вторник заявил, что он будет работать вместе с интернет-гигантом Baidu в области интеллектуальных подключенных автомобилей, технологии автоматического управления, автомобилей общего пользования и больших данных.
Две компании подписали в понедельник меморандум о стратегическом сотрудничестве.
Согласно плану, Baidu поможет Great Wall Motors в строительстве зоны тестирования интеллектуальных подключенных транспортных средств в районе Сюйшуй города Баодин /провинции Хэбэй, Северный Китай/.
Система беспилотного управления компании Great Wall Motors i-Pilot будет интегрирована с платформой Apollo компании Baidu. Стороны также разработают открытую платформу программного и аппаратного обеспечения для автоматического управления.
Компания Great Wall Motors со штаб-квартирой в городе Баодин является крупнейшим в Китае производителем спортивно-утилитарных автомобилей /SUV/ с годовым объемом продаж свыше 1 млн единиц. -0-
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