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Lexus показал новый седан
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Lexus показал новый седан 

Авторамблер 36 минут назад
Фото: Авторамблер
Судя по тизеру, перспективный конкурент Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 серии и Audi A6 заставит немецких соперников казаться завзятыми консерваторами в вопросах дизайна. По количеству причудливых стилистических элементов на квадратный сантиметр он явно опередит концепт-кары. Кстати, нельзя исключать, что на Пекинском мотор-шоу в конце апреля, новинку представят именно в статусе шоу-кара, а непосредственно товарный автомобиль окажется «поспокойнее».
Новый Lexus придет на смену двум совершенно разным моделям — переднеприводному седану ES, ведущему свою историю с 1989 году и являющемуся одним из старейших автомобилей марки, а также GS классической компоновки, который присутствует в фирменной гамме с 1993 года. В основу наверняка ляжет заднеприводное шасси GA-L, ставшее базисом для роскошного гран-турера LC и седана LS нового поколения.
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