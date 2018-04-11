Представлен официальный тизер Lexus ES

Lexus уверен, что новые ES «радикально преобразуют концепцию комфорта для потребителей роскошных авто».

Недавно в Сети появились первые шпионские изображения, частично раскрывающие новые представительские седаны Lexus, но теперь производитель опубликовал официальный тизер роскошной модели.

В полном объеме новинку можно будет увидеть 25 апреля в Пекине и это является еще одним признаком того, что Китай стал важной торговой площадкой для мирового автопрома.

В Европе ожидается, что новые ES (Executive Sedan) послужат заменой стареющему GS, выпуск которого, по слухам, будет прекращен в этом месяце из-за низкого спроса.

Следующее поколение ES будет полностью новой моделью основанной на Toyota New Global Architecture, и это означает, что у него будет много общего с Avalon. Новая платформа должна обеспечить лучшую упаковку и, возможно, более низкий вес, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на скорость.

После того, как новинка появится в продаже, есть шанс что Lexus ES 350 будет доступен с 3,5-литровым двигателем V6, мощностью 301 л.с. в паре с 8-скоростной АКПП.

Для приверженцев экономного расхода топлива автопризводитель предложить гибридную версию трансмиссии, адаптированную на основе модели Toyota Camry.