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Представлен официальный тизер Lexus ES
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Представлен официальный тизер Lexus ES 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Lexus уверен, что новые ES «радикально преобразуют концепцию комфорта для потребителей роскошных авто».
Недавно в Сети появились первые шпионские изображения, частично раскрывающие новые представительские седаны Lexus, но теперь производитель опубликовал официальный тизер роскошной модели.
В полном объеме новинку можно будет увидеть 25 апреля в Пекине и это является еще одним признаком того, что Китай стал важной торговой площадкой для мирового автопрома.
В Европе ожидается, что новые ES (Executive Sedan) послужат заменой стареющему GS, выпуск которого, по слухам, будет прекращен в этом месяце из-за низкого спроса.
Следующее поколение ES будет полностью новой моделью основанной на Toyota New Global Architecture, и это означает, что у него будет много общего с Avalon. Новая платформа должна обеспечить лучшую упаковку и, возможно, более низкий вес, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на скорость.
После того, как новинка появится в продаже, есть шанс что Lexus ES 350 будет доступен с 3,5-литровым двигателем V6, мощностью 301 л.с. в паре с 8-скоростной АКПП.
Для приверженцев экономного расхода топлива автопризводитель предложить гибридную версию трансмиссии, адаптированную на основе модели Toyota Camry.
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