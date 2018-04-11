Audi Gran Turismo будет участвовать в Formula E

Первоначально немецкий производитель создал роскошный e-tron Vision Gran Turismo исключительно для виртуальных гонок в PlayStation 4, однако сейчас Audi приняла решение реализовать полноценное транспортное средство. В конечном итоге компания построила автомобиль всего за одиннадцать месяцев и теперь электрический e-tron Vision Gran Turismo будет соревноваться в Формуле E, начиная с гонки в Риме, что состоится в субботу 14 апреля.

Это уже не первый случай, когда мировые автопроизводители разрабатывают модели для видеоигр, после чего реализовывают реальные концепции и представляют их на выставках. Тем не менее, Audi является первой компанией, которая представила действительно рабочий автомобиль, способный соревноваться на гоночной трассе. «Хотя дизайн виртуального автомобиля предполагает гораздо большую свободу» — сказал главный дизайнер Audi Марк Ликт — «Наша цель — реализовать полностью функциональный автомобиль».