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В России уверенно растут продажи коммерческих автомобилей
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В России уверенно растут продажи коммерческих автомобилей 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
В минувшем месяце российский авторынок продолжал расти, а вместе с новыми легковушками укреплялся и сегмент LCV. Причем, половину продаж в коммерческом классе обеспечивают модели «ГАЗа».
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