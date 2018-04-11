В России уверенно растут продажи коммерческих автомобилей

В минувшем месяце российский авторынок продолжал расти, а вместе с новыми легковушками укреплялся и сегмент LCV. Причем, половину продаж в коммерческом классе обеспечивают модели «ГАЗа».