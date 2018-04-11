Ещё
Британцы переведут олигархов на электричество
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британцы переведут олигархов на электричество 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Главный дизайнер марки люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тейлор (Giles Taylor) рассказал о премьере модели Cullinan и о будущих направлениях развития компании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По словам Тейлора, Cullinan, запуск которого запланирован на ближайшее будущее, создаст новую нишу на рынке. Основной аудиторией модели станут клиенты из Америки и Ближнего Востока. Однако дизайнер уверен, что автомобиль будет пользоваться спросом и в России, как у текущих владельцев Rolls-Royce, так и у молодых богатых предпринимателей. «Мы знаем, что люди будут покупать его ради высокой проходимости. Они хотят бензиновый мотор, который даст им свободу уехать за 800 километров. Сейчас возможности электромобилей ограничены. А Cullinan — автомобиль для того, чтобы поехать, куда захочешь», — объяснил он.
Кроме того, Тейлор отметил, что сейчас компания в первую очередь сконцентрирована на электрификации, поскольку клиенты начали задумываться об устойчивом развитии, и, возможно, в перспективе бензиновым автомобилям будет запрещен въезд в центр мегаполисов. «Мы понимаем, что двигатель V12 однажды уйдет на второй план. Как бы клиенты ни любили этот мотор, приближается электрическая эра, и наша задача — адаптироваться к изменениям», — заявил дизайнер. Он добавил, что первый электрический автомобиль Rolls-Royce будет построен на базе новой платформы, которая получила название «архитектура роскоши».
В марте российский предприниматель Евгений Чичваркин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он совершает мусульманскую молитву-намаз перед салоном Rolls-Royce в Лондоне. «Его простят. Мы заблудившихся сыновей прощаем и всегда даем шанс. А ему в Лондоне плохо — душа у него не на месте. Вот и чудит помаленьку», — написали в комментариях к записи.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины4
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение