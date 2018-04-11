Британцы переведут олигархов на электричество

Главный дизайнер марки люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тейлор (Giles Taylor) рассказал о премьере модели Cullinan и о будущих направлениях развития компании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Тейлора, Cullinan, запуск которого запланирован на ближайшее будущее, создаст новую нишу на рынке. Основной аудиторией модели станут клиенты из Америки и Ближнего Востока. Однако дизайнер уверен, что автомобиль будет пользоваться спросом и в России, как у текущих владельцев Rolls-Royce, так и у молодых богатых предпринимателей. «Мы знаем, что люди будут покупать его ради высокой проходимости. Они хотят бензиновый мотор, который даст им свободу уехать за 800 километров. Сейчас возможности электромобилей ограничены. А Cullinan — автомобиль для того, чтобы поехать, куда захочешь», — объяснил он.

Кроме того, Тейлор отметил, что сейчас компания в первую очередь сконцентрирована на электрификации, поскольку клиенты начали задумываться об устойчивом развитии, и, возможно, в перспективе бензиновым автомобилям будет запрещен въезд в центр мегаполисов. «Мы понимаем, что двигатель V12 однажды уйдет на второй план. Как бы клиенты ни любили этот мотор, приближается электрическая эра, и наша задача — адаптироваться к изменениям», — заявил дизайнер. Он добавил, что первый электрический автомобиль Rolls-Royce будет построен на базе новой платформы, которая получила название «архитектура роскоши».