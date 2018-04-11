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Kia Soul EV отрабатывает беспроводную зарядку для Hyundai Nexo?
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Kia Soul EV отрабатывает беспроводную зарядку для Hyundai Nexo? 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Об индукционной зарядке всерьёз заговорили более десяти лет назад — за это время в лабораторных условиях её опробовал ряд автопроизводителей, а вот до натурных испытаний дело дошло не у всех. К примеру, BMW планирует предложить эту опцию, но пока для «розеточного» гибрида 5-й серии, а вот Hyundai-Kia, похоже, может стать первой компанией, которая освоит беспроводную зарядку именно для электромобиля.
Наши американские коллеги сообщают, что полным ходом идут испытания «беспроводных» KiaSoulEV. Машина уже несколько лет представлена на рынке США, однако до популярности Chevrolet Bolt или Tesla Model 3 ей ещё далеко. В любом случае логично обкатать новую технологию на обкатанной машине. Видимо, именно поэтому североамериканское отделение Hyundai-Kia, скооперировавшись с разработчиком беспроводных зарядных станций Mojo Mobility и заручившись поддержкой Департамента энергоэффективности и возобновляемой энергии Министерства энергетики США, вывело на американские дороги пять Kia Soul EV с беспроводной зарядкой.
В процессе испытаний инженеры в первую очередь выясняли, насколько точно водитель должен припарковать автомобиль на размеченное место, чтобы индукционная зарядка была максимально эффективной. Источник электромагнитного поля, через которое батарея автомобиля будет заряжаться, размещается на земле, а под днищем машины установлен приёмник. Впрочем, от водителя может и не потребоваться навыка точного позиционирования, скажем, в Неваде Kia обкатывает на тех же Kia Soul EV автономные технологии. Отметим, что в прошлом году и Tesla выпустила проморолик, где батарея Model S заряжалась «по воздуху».
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