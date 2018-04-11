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Появилось видео с Forester 2019 в главной роли
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Subaru представил видео с новым Forester в главной роли 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Subaru
Новый Subaru Forester 2019 модельного года дебютировал в рамках международного автосалона в Нью-Йорке в начале года. И теперь после множества изображений внедорожника, японский производитель решил продемонстрировать официальный видеоролик с участием Forester.
Forester, основанный на платформе Subaru Global Platform, обеспечивает лучшую динамику вождения и преподносит совершенно иной язык дизайна, отображающий революцию четвертого поколения, которое более ориентировалось на практичность. Для рынка Соединенных Штатов в стандартную комплектацию автомобиля входит система помощи водителю EyeSight, включающая автоматическое торможение с предотвращением столкновений, экстренное торможение при движении задним ходом, систему мониторинга слепых зон и парковочного ассистента.
Другие функции: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы, система контроля за соблюдением дорожной разметки и предаварийное управление дроссельной заслонкой. При этом более дорогостоящие версии поставляются с системой адаптивного освещения High-Beam Assist, с функцией адаптивного поворота фар Steering Responsive Headlight и системой DriverFocus. Под капотом Forester располагается новый 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровымй двигатель с прямым впрыском, способный производить 182 лошадиных силы и 239 Нам крутящего момента.
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