В России повышают цены на автомобили

Volkswagen, Audi, Fiat и Доллар долларом, но рост цен на новые автомобили уже спровоцирован решением повысить утильсбор. В частности, наиболее существенной оказалась прибавка для легковых автомобилей с объемами двигателей до 2,0 л — здесь обременение увеличено на целых 90%. Volvo Jeep уже приступили к компенсационным мерам и повысили цены в пределах 60-70 тысяч рублей.

В Volvo «Коммерсанту» сообщили о примерно 60-тысячной прибавке на все модели с 16 апреля. Представитель «Автоспеццентра» отчитался о повышении прайса на Audi на 2% с мая. На 30–40 тыс. рублей подорожал Volkswagen Tiguan и на 60–70 тыс. рублей Touareg, а ценник на Passat прибавил 30–40 тыс. рублей. Концерн Fiat также пересмотрел ценовую политику: Fiat и Jeep из-за утильсбора подорожали в целом на 2%, а вся палитра люксовых Maserati теперь обходится примерно на 40 тыс. рублей дороже.

Весьма вероятно повышение цен на BMW — прибавка, как ранее заявлял представитель компании, составит от 50 до 60 тысяч рублей. Планируется ценовой рост на кроссовер Nissan Juke и суперкар GT-R.

Это не предел и в дальнейшем слово будет за мировыми валютами — при их стабилизации цены могут вырасти еще сильнее и не только на импортные машины, но и собираемые на территории России. Впрочем, корректировку планируют не все, например, Hyundai не намерена переписывать ценники на автомобили.

Напомним, что утильсбор для легковушек с двигателями объемом до 1 литра вырос на 17,86%, до 33 тысяч рублей, с объемом от 1 до 2 литров — на 90% до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3% до 126 тысяч рублей. Для автомобилей с двигателями объемом от 3 до 3,5 литров сбор остался прежним (114,6 тысяч рублей), а свыше 3,5 литров он будет равен 181,6 тысячи рублей. На 14,79% до 32,6 тысяч рублей увеличен сбор для электромобилей.