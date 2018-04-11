В России растет спрос на SUV марки Audi

В России растет спрос на SUV марки Audi Исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте 2018 года российские покупатели приобрели 780 кроссоверов и внедорожников Audi. Спрос на SUV немецкой марки вырос в годовом сравнении на 32,2%.

Во внедорожном сегменте авторынка РФ наибольшим спросом среди моделей Audi пользуется внедорожник Audi Q7 . В марте его продажи выросли на 27% и составили 364 ед. Помимо этого, в тот же период покупатели приобрели 304 автомобиля Audi Q5 , что на 97,4% больше, чем годом ранее. Спрос на Audi Q3 в марте упал на 29%, всего было продано 105 таких кроссоверов.

В марте текущего года российские дилеры Audi реализовали 1296 машин этого бренда. Продажи марки сократились в годовом выражении на 9%. В тройку самых востребованных моделей Audi помимо Audi Q7 и Audi Q5 вошла также Audi A6 , продажи которой в марте составили 172 ед. авто (-63%).

По результатам первого квартала объем реализации автомобилей Audi сократился на 8,7% к прошлому году и составил 3149 ед. авто. В I квартале покупатели приобрели 1965 автомобилей Audi класса SUV, что на 15,4% больше, чем годом ранее.