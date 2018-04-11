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Видео: гоночные Ford Mustang дрифтят на трех колесах
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Видео: гоночные Ford Mustang дрифтят на трех колесах 

Motor.ru 55 минут назад
Фото: Motor.ru
Спортивное подразделение Ford Performance представило новые машины для чемпионата Formula Drift сезона 2018 года. Они построены на базе RTR-версии Ford Mustang и оснащены «восьмерками» мощностью более 900 лошадиных сил. Ролик с заездом дрифт-каров опубликован на канале Ford Performance в сети YouTube.
Ford Mustang RTR — особая модификация купе, разработанная в сотрудничестве с американским дрифтером Вон Гиттин-младшим. В топовой версии — Spec 3 — спорткар комплектуется компрессором Ford Performance, новой системой промежуточного охлаждения, модифицированной топливной системой и выпускным трактом. После доработок отдача 5,0-литровой «восьмерки» составляет около 700 лошадиных сил.
Гоночные машины также получили характерные трапециевидные светодиодные блоки в решетке радиатора, цвет которых сочетается с окрасом машины, модернизированную подвеску и приводной нагнетатель Roush Performance
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