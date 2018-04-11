Видео: гоночные Ford Mustang дрифтят на трех колесах

Спортивное подразделение Ford Performance представило новые машины для чемпионата Formula Drift сезона 2018 года. Они построены на базе RTR-версии Ford Mustang и оснащены «восьмерками» мощностью более 900 лошадиных сил. Ролик с заездом дрифт-каров опубликован на канале Ford Performance в сети YouTube.

Ford Mustang RTR — особая модификация купе, разработанная в сотрудничестве с американским дрифтером Вон Гиттин-младшим. В топовой версии — Spec 3 — спорткар комплектуется компрессором Ford Performance, новой системой промежуточного охлаждения, модифицированной топливной системой и выпускным трактом. После доработок отдача 5,0-литровой «восьмерки» составляет около 700 лошадиных сил.

Гоночные машины также получили характерные трапециевидные светодиодные блоки в решетке радиатора, цвет которых сочетается с окрасом машины, модернизированную подвеску и приводной нагнетатель Roush Performance