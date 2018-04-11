Бестселлер в «позолоте»: новая версия кроссовера Roewe RX5

Принадлежащая китайскому концерну SAIC марка Roewe представила спецверсию своей самой популярной модели.

Особый «паркетник» RX5 получил другой передний бампер и новую радиаторную решетку, окрашенную в темно-золотистый цвет. Плюс у новой версии поменяли оформление противотуманок, также добавив «золотые» декоративные элементы. Кузов автомобиля выполнен в черном. Фотографий интерьера производитель пока не предоставил, вероятно, в салоне изменений нет.

Спецверсия Roewe RX5 предлагается с передним приводом и бензиновым турбодвигателем 2.0 мощностью 220 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым «роботом». Для стандартного кросса с этим мотором также предусмотрен полный привод. Еще обычный RX5 доступен со 169-сильным турбодвигателем 1.5 (только 4×2), который сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым преселективным «роботом». Кроме того, у модели есть гибридная модификация с установкой на основе полуторалитрового мотора.

В список оборудования «позолоченного» Roewe RX5 вошли: матричные фары, камеры кругового обзора, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с голосовым управлением, шесть подушек безопасности. Цена новой версии стартует с отметки в 169 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 682 000 рублей по актуальному курсу. Базовый «паркетник» стоит от 99 800 юаней — это около 989 000 рублей.

Кроссовер Roewe RX5 вышел на китайский рынок летом 2016-го, в том же году SUV стал самой популярной моделью марки — в Поднебесной было реализовано 90 033 таких автомобиля. По итогам 2017-го RX5 сохранил статус бестселлера Roewe, а его продажи составили уже 237 635 единиц. За пределами Китая кроссовер не представлен.

Кстати, спецверсии машин с «позолотой» для Поднебесной не редкость. Например, в 2016-м такой вариант появился у «паркетника» Zotye SR7.

По материалам: www.kolesa.ru