Представлена новая версия Roewe RX5

Состоялась премьера обновлённого кроссовера модели Roewe RX5.

Новинка получила шикарный передний бампер, а также необычную решётку радиатора, которая окрашена в тёмно-золотой цвет. Кроме того, инженеры поменяли противотуманки и добавили несколько золотых декоративных элементов. Сам кузов выдержан в строгом чёрном цвете. Фотографии интерьера производитель пока что не предоставил, поэтому есть все основания полагать, что в интерьере никаких изменений не произошло.

Спецверсия выйдет на рынок с двухлитровым мотором на бензине мощностью в двести двадцать лошадиных сил, который будет работать вместе с автоматической коробкой передач на шесть ступеней. Доступен только передний привод. Напомним, что базовая комплектация модели подразумевает работу на полуторалитровом моторе с отдачей в сто шестьдесят девять лошадиных сил. Кроме того, будет доступна гибридная модификация.

В список стандартного оборудования войдут матричные фары, подушки безопасности, камера кругового обзора и система безключевого запуска автомобиля. Ценник новой версии стартует от одного миллиона шестьсот восьмидесяти двух тысяч рублей.